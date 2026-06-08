Laurent Voulzy et Paul McCartney : quand l'idole britannique inspire la carrière du chanteur français

Le chanteur Laurent Voulzy confie son admiration pour Paul McCartney, allant jusqu'à se défriser pour lui ressembler. Récit d'une influence musicale qui a traversé les décennies, de la jeunesse fan aux rencontres mémorables, en passant par les anecdotes croustillantes avec Philippe Manœuvre.

Laurent Voulzy , chanteur français emblématique, a longtemps nourri une admiration profonde pour Paul McCartney, au point de se défriser les cheveux pour lui ressembler. Cette fascination, initiée dans sa jeunesse par la découverte des Beatles , a marqué sa vie et sa carrière.

Son parcours, depuis l'achat de cigarettes Peter Stuyvesant inspiré par l'idole jusqu'à l'écriture d'une lettre adressée à Apple Records depuis sa caserne, illustre l'influence durable de la musique britannique sur son identité artistique. La manageuse de Voulzy rappelle une anecdote amusante lors d'un concert à l'Olympia en 2007, où il croyait recevoir des clins d'œil de McCartney, tapant des mains exactement comme sur le disque.

De son côté, Philippe Manœuvre, figure du journalisme musical, a partagé un moment poignant avec McCartney dans les années 1990, alors que le Beatle traversait une période difficile, doutant de son image et de sa pertinence artistique. Manœuvre le rassurait en lui promettant que ses fans lui enverraient du vin à ses 64 ans, une prédiction qui se réalisera plus tard.

Ces témoignages révèlent comment Paul McCartney a marqué les artistes français, transcendant le statut d'idole pour devenir une source d'inspiration personnelle et professionnelle. La carrière de Voulzy, jalonnée de Victoires de la musique, montre comment son admiration initiale s'est transformée en une œuvre originale, tout en entretenant un lien affectif avec l'héritage des Beatles. Son amitié prolifique avec Alain Souchon, autre pilier de la chanson française, produit des succès comme J'ai dix ans ou Belle-île-en-mer, couronnés par plusieurs distinctions.

Parallèlement, sa vie privée, marquée par des relations complexes dont la mort de sa première femme Betty, et sa compagne actuelle Isaure Le Faou, révèle un équilibre entre vie publique et intime. L'article souligne aussi l'importance de la télévision dans la construction d'une culture pop moderne, où les émissions comme Koh-Lanta ou Maison des Secrets participent à la formation des goûts du public, et où les journalistes, comme l'auteure, capturent l'évolution rapide des icônes.

Ainsi, l'histoire de Voulzy et McCartney est bien plus qu'une anecdote de fan : c'est un récit sur la transmission, la célébrité et la manière dont la musique lie les générations à travers des émotions universelles





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