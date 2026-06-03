Laurent rétablit la vérité sur les débuts compliqués de sa relation avec Jenna dans Mariés au premier regard

Dans une interview, Laurent revient sur les débuts compliqués de sa relation avec Jenna dans Mariés au premier regard. Le couple, qui semblait partir sur de mauvaises bases, a finalement retrouvé leur complicité et leur humour.

Laurent revient sur les débuts compliqués de sa relation avec Jenna dans Mariés au premier regard. Le couple, qui semblait partir sur de mauvaises bases, a finalement retrouvé leur complicité et leur humour.

Dans une interview, Laurent reconnaît que Jenna a été jugée froide et distante, mais que la vérité est bien différente de ce qu'il a vécu. Selon lui, le duo a rapidement retrouvé leur complicité et leur humour, et que la relation est basée sur la vanne, l'autodérision et une complicité que les caméras n'ont pas toujours réussi à capturer.

Jenna, pour sa part, reconnaît avoir été touchée par les critiques suscitées par certaines séquences, mais affirme que c'était de l'humour et que les téléspectateurs n'ont pas toujours eu accès à l'ensemble de leur histoire. La jeune femme revient également sur son portrait de présentation, qui l'a particulièrement marquée, et sur les propos autour de la bipolarité qui ont été sortis de leur contexte.

Elle espère que la diffusion reflète enfin leur relation et que les téléspectateurs peuvent mieux la comprendre et sortir du jugement





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