Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez ordonne un renforcement sécuritaire des synagogues pour Hanoukka. Il cite une baisse de 29% des actes antisémites mais maintient une vigilance maximale.

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a officiellement ordonné un renforcement significatif des dispositifs de sécurité destinés aux lieux de culte juifs et à leurs environs immédiats. Cette directive stricte s'applique spécifiquement à l'approche de la fête de Hanoukka, qui se déroule cette année du 4 au 12 décembre. L'autorité centrale exige une mobilisation totale de tous les services concernés pour garantir la protection des fidèles et des visiteurs.

Contexte sécuritaire et menace terroriste

Laurent Nuñez motive cette décision urgente par le niveau de menace terroriste qui continue de peser lourdement sur le territoire national. Il fait explicitement référence à l'attentat raciste commis dans les Yvelines le 23 octobre comme preuve de la persistance de ce danger. Le ministre rappelle également que les tensions géopolitiques au plan international continuent d'influencer directement la situation intérieure. Cette conjoncture exige une vigilance maximale de la part des forces de l'ordre et des autorités locales.

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Instructions concrètes pour les maires

La circulaire du ministère de l'Intérieur donne des orientations très précises aux autorités territoriales pour mettre en œuvre ces mesures. Laurent Nuñez demande aux maires de sensibiliser leurs services à la nécessité de prendre des arrêtés temporaires d'interdiction de circuler et de stationner. Ces restrictions visent à sécuriser les abords des lieux de culte pendant les périodes de forte affluence liées aux célébrations. La protection physique des sites reste donc la priorité opérationnelle.

Optimisation des dispositifs de surveillance

Au-delà des restrictions de circulation, le ministre insiste sur l'importance de mobiliser pleinement les ressources policières disponibles. Les maires doivent activer leur police municipale ainsi que les dispositifs de vidéoprotection existants sur leur territoire. Cette double approche combine présence humaine et surveillance technologique pour dissuader toute tentative d'atteinte à la sécurité. La coordination entre les échelons nationaux et locaux est essentielle pour une réponse efficace à la menace.

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Évolution statistique des actes antisémites

Laurent Nuñez a présenté un bilan statistique détaillé pour contextualiser cette montée en puissance sécuritaire. Selon les chiffres de la direction nationale du renseignement territorial, 1 320 actes antisémites ont été recensés en 2025. Pour la période allant du 1er janvier au 30 septembre 2026, ce nombre est tombé à 745 actes. Cette évolution représente une diminution de 29 % comparativement à la même période l'année précédente.

Niveau historique et vigilance maintenue

Malgré cette baisse notable de 29 %, le ministre de l'Intérieur précise que les actes antisémites se maintiennent à un niveau historiquement élevé. Il note que ces derniers ont fortement augmenté ces dernières années, notamment en raison des attaques terroristes du Hamas en Israël du 7 octobre 2023. Le rapport du CRIF confirme cette tendance, signalant une explosion de la violence antisémite en 2024. Certains actes ont été extrêmement violents, soulignant la nécessité de ne pas baisser la garde lors des festivités de Hanoukka.