Laurent Nuñez défend le gaz lacrymogène devant la Commission des Lois

Le ministre de l'Intérieur justifie l'usage des larmoyants lors des manifestations pour la défense des forces de l'ordre et nie toute répression policière lors de l'audition du 2 novembre.

Lors d'une audition tenue ce lundi 2 novembre devant la commission des Lois de l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a fermement défendu l'utilisation du gaz lacrymogène par les forces de l'ordre. Interpellé sur le projet de budget 2027 du ministère, l'homme politique a expliqué que cet équipement était indispensable pour la protection des policiers face aux agressions durant les mouvements de protestation. Il a affirmé ne pas envisager d'abandonner ces méthodes de défense face à la violence urbaine.

Défense des forces de l'ordre contre les violences

Laurent Nuñez a souligné que le recours à ces armes résultait d'une nécessité sécuritaire claire pour protéger les agents pris à partie. Face aux critiques de la députée LFI Gabrielle Cathala, qui dénonçait une action policière qualifiée de répressive, le ministre a rétorqué que cette notion de répression n'existait pas dans l'exercice de leur mission. Son objectif premier est de prévenir les troubles à l'ordre public plutôt que de réprimer arbitrairement.

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Il a précisé qu'il n'intervenait qu'en cas de violence avérée, ciblant spécifiquement les actes de dégradation comme le bris de vitrines et les attaques contre les forces de l'ordre. Le ministre a exprimé sa satisfaction lorsque les manifestations se terminaient sans usage de la force, appelant à une volonté de vivre ensemble dans les six mois précédant l'élection présidentielle de 2027.

Négation des impacts sanitaires du gaz lacrymogène

Lorsque les questions ont porté sur les effets sanitaires du gaz lacrymogène, notamment les troubles menstruels signalés chez certaines femmes, Laurent Nuñez a déclaré ne pas connaître de caractère nocif avéré de cette arme intermédiaire de base. Il a invoqué des études réalisées entre 2021 et 2022 indiquant l'absence d'atteintes constatées et une disparition rapide des effets secondaires.

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Cette prise de position survient dans un contexte tendu marqué par la plainte de la famille de Christophe M., manifestant décédé le 17 octobre. La famille accuse spécifiquement l'usage du gaz lacrymogène dans sa demande de justice, ajoutant un poids politique supplémentaire à la défense menée par le ministre devant les députés cette semaine.

Contexte social et budget 2027

Le débat s'inscrit dans la préparation du budget 2027 du ministère de l'Intérieur, alors que la journée du 17 octobre avait connu des dégradations et des violences d'une intensité inédite lors de la mobilisation contre la vie chère. Laurent Nuñez a insisté sur la distinction entre maintien de l'ordre et répression, affirmant que son rôle était uniquement de sécuriser l'espace public face aux violences urbaines.

Le ministre a rappelé que son intervention était strictement conditionnée par la présence de violences, rejetant toute instrumentalisation politique de la force publique. Il a conclu en souhaitant que chaque citoyen retrouve une volonté de cohabitation apaisée pour les mois à venir, dans l'optique des échéances électorales nationales.

Calendrier et suites politiques

Cette audition s'inscrit dans un cycle de consultations parlementaires visant à valider les moyens financiers pour les années à venir. Les parlementaires continuent d'interroger le gouvernement sur l'équilibre entre sécurité publique et respect des droits fondamentaux lors des manifestations.

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Les prochaines étapes concerneront l'examen détaillé des crédits alloués aux équipements de protection et aux formations au maintien de l'ordre dans le cadre du projet de loi de finances. La commission des Lois surveillera de près la mise en œuvre de ces dispositifs dans les mois qui viennent.