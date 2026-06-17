Laurent Nuñez assure le soutien des forces de sécurité en visio avec les responsables de la police et de la gendarmerie

Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, a réuni mercredi soir en visioconférence les responsables de la police et de la gendarmerie, en leur assurant son soutien et sa confiance. Il a également indiqué qu'il veillait à ce que l'affaire de la petite Lyhanna ne jette pas le discrédit sur le travail colossal effectué sur les dossiers de violences sexuelles sur des mineurs.

Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez , a apporté son soutien et sa confiance aux enquêteurs de la police et de la gendarmerie lors d'une réunion en visioconférence avec les responsables de ces services.

Il a également indiqué qu'il veillait à ce que l'affaire de la petite Lyhanna ne jette pas le discrédit sur le travail colossal effectué sur les dossiers de violences sexuelles sur des mineurs. Le meurtre de Lyhanna a soulevé une vague d'émotion et de colère dans le pays, en raison notamment du profil du suspect, qui est visé par plusieurs plaintes pour agressions et viols sur des enfants et n'a jamais été poursuivi.

Les résultats complets de l'autopsie de Lyhanna ne sont toujours pas disponibles, et l'enquête sur sa mort est toujours en cours. Le parquet d'Agen a fait savoir qu'il n'a toujours pas de nouveaux éléments à communiquer, plus de 10 jours après la découverte du corps de la fillette





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