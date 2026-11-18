Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a violemment critiqué le député Insoumis Pierre-Yves Cadalen à l'Assemblée nationale, l'accusant d'organiser la chienlit et de jeter de l'huile sur le feu durant les manifestations lycéennes.

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a vivement pris à partie le député La France Insoumise (LFI) Pierre-Yves Cadalen ce mercredi à l'Assemblée nationale. Cet échange tendu s'est produit lors de la séance des questions au gouvernement, au cœur d'un vif désaccord concernant la gestion du mouvement lycéen en cours.

Accusations croisées sur la gestion des manifestations

Laurent Nuñez a accusé les élus de la France Insoumise d'organiser " la chienlit " depuis le début de la mobilisation des lycéens. Il a reproché à l'opposition de " jeter de l'huile sur le feu " au lieu de contribuer à l'apaisement de la situation. Le ministre a lancé une mise en garde sévère au député : " Je n'ai pas honte de faire appliquer les principes de la République et les principes du maintien de l'ordre public. Et je pense que la chienlit que vous organisez, les Français ne vous la pardonneront jamais parce qu'ils sont attachés à l'ordre républicain. " Il a ajouté que c'est " celui que ce gouvernement fait régner, en dépit de vos provocations incessantes. "

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L'origine de l'affrontement parlementaire

Pierre-Yves Cadalen, député LFI du Finistère, avait interrogé le gouvernement sur la saisie par la police des trombinoscopes de plusieurs établissements scolaires de Brest. Cette opération policière s'est déroulée en pleine période de mobilisation lycéenne dans le département finistérien. Le député a dénoncé une stratégie du gouvernement qui, selon lui, consiste à " passer votre temps à inventer un ennemi venu de l'intérieur pour masquer votre incompétence. " Il a qualifié ces accusations de " pires foutaises " et a accusé l'exécutif de repeindre les enseignants en complices et de intoxiquer la presse.

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Défense du maintien de l'ordre républicain

En réponse aux accusations, Laurent Nuñez a exhorté le député à " arrêter de souffler sur les braises " et à " respecter les principes de la loi républicaine. " Il a maintenu que la politique de maintien de l'ordre était justifiée et nécessaire face aux violences constatées. Le ministre de l'Intérieur averti Pierre-Yves Cadalen d'être " très prudent sur le sort qui va être donné aux enquêtes judiciaires qui sont en cours. " Il a souligné les " complicités " observées et les personnes ayant pu inciter des jeunes à commettre des violences, voire leur fournir du matériel incendiaire.

Contexte politique et historique de l'expression

L'expression " chienlit ", utilisée par Laurent Nuñez, fait référence à une citation célèbre de Charles de Gaulle visant à qualifier les mouvements étudiants de mai 1968. Emmanuel Macron a également repris cette expression par le passé pour justifier la dissolution de l'Assemblée nationale en juin 2024. Dans le contexte actuel de la présidentielle de 2027, où Édouard Philippe perd du terrain face à Jean-Luc Mélenchon selon un sondage Ifop/Fiducial, les tensions politiques s'intensifient. Le ministre a qualifié les critiques de l'opposition de " fantasmes " et a rejeté l'accusation de " dictature " portée contre l'exécutif, affirmant que cette perception résidait uniquement dans l'esprit de ses adversaires.