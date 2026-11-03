Laurent Hopman entre deux vies à Arcachon : de Star Wars à Friends

Le scénariste de BD Laurent Hopman vit entre Paris et Arcachon. Il sort 'Nos meilleurs amis' sur Friends après le succès des 'Guerres de Lucas'.

Le scénariste Laurent Hopman alterne entre Paris et Arcachon depuis vingt ans, un rythme de vie dicté par sa relation personnelle et professionnelle avec la ville. Lors des vacances de la Toussaint, l'auteur a rejoint la station balnéaire en famille pour travailler et se ressourcer loin de l'agitation parisienne. Cette double vie lui permet de puiser une inspiration unique dans le paysage local, mêlant forêt et bord de plage.

Un retour aux sources pour l'auteur

Laurent Hopman réside par intermittence à Arcachon depuis qu'il y a rencontré sa compagne, native de la région. Il y passe toutes les vacances scolaires ainsi que la période estivale, de juin à septembre, mais y séjourne également pour y écrire. C'est d'ailleurs dans ce cadre apaisant qu'il a rédigé le premier tome des " Guerres de Lucas " pendant le confinement, trouvant dans l'architecture de la Ville d'Hiver et la nature environnante une source de créativité inépuisable.

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Des œuvres marquantes et des ventes record

L'auteur vient de publier une nouvelle bande dessinée intitulée " Nos meilleurs amis ", retraçant l'histoire du phénomène culturel qu'a représenté la série " Friends " depuis sa sortie le 7 octobre. Il complète cette œuvre récente avec son œuvre antérieure majeure, " Les Guerres de Lucas ", qui détaille les péripéties liées à la production de la saga " Star Wars ". Cette précédente bande dessinée a connu un succès commercial considérable, s'étant déjà écoulée à plus de 300 000 exemplaires, consolidant la réputation de Hopman dans le milieu.

La spécificité du marché français de la BD

Le scénariste souligne une différence culturelle majeure entre la France et d'autres pays occidentaux comme l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne ou l'Angleterre. Dans ces nations, la bande dessinée reste souvent réservée au public jeune, les adultes ne lisant pas ce média. En France, au contraire, elle est reconnue comme un art à part entière, portée par des auteurs majeurs tels que Hergé, Uderzo et Gotlib. Cette ouverture d'esprit explique pourquoi le volume des ventes y est supérieur, avec un tirage moyen de 100 000 exemplaires pour une bande dessinée contre seulement 30 000 pour un comic aux États-Unis.

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Entre fidélité aux fans et nouveaux projets

Pour " Nos meilleurs amis ", Laurent Hopman s'attelle au making of du " Seigneur des Anneaux " avec la même rigueur scientifique qu'il a appliquée à " Star Wars ". Il se dit passionné par ces sujets et s'efforce scrupuleusement de ne pas décevoir l'attente des fans tout en restant fidèle à la fiction. Le second volet des " Guerres de Lucas ", centré sur " L'Empire contre-attaque ", revient sur la volonté d'indépendance de son créateur, George Lucas, et considère les trois premiers films de la saga comme des films d'auteur.

Une vision de South Beach en Gironde

La comparaison constante entre Arcachon et South Beach à Miami illustre la fascination de Hopman pour l'évolution architecturale de la station. Il observe avec intérêt comment un projet immobilier initial a pu se transformer en une destination unique, combinant luxe et nature. Cette perspective historique et urbaine enrichit sa vie quotidienne, offrant un contraste intéressant avec son travail d'adaptation de franchises cinématographiques mondiales, tout en maintenant un lien fort avec ses racines familiales dans la région.