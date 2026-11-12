Laurent Gerra : L'animateur consensuel tire sa révérence au profit d'une carrière policière

Après une chronique du 12 novembre, Laurent Gerra annonce un virage de carrière vers des rôles de policier crédibles, mettant fin à son image d'animateur consensuel.

Laurent Gerra met officiellement un terme à son identité d'animateur télé doux et consensuel. L'humoriste a annoncé ce changement de cap majeur après sa chronique diffusée le 12 novembre, marquant un tournant décisif dans sa carrière professionnelle.

Annonce d'un virage de carrière majeur

Cette déclaration intervient alors que Laurent Gerra vient de bénéficier du plus beau cadeau de cette année : le carton d'audience record de son téléfilm. Ce succès public lui donne les moyens de concrétiser ses nombreux projets en devenir. Il envisage désormais de quitter définitivement le confort des plateaux de télévision pour explorer des registres plus sombres et dramatiques.

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L'artiste affirme avoir été particulièrement convaincant dans l'interprétation d'un personnage de policier. Sur la base de cette crédibilité remarquée, il a présenté une proposition concrète à la chaîne France 3. Son objectif est d'obtenir le feu vert pour réaliser un remake ambitieux d'une œuvre policière existante.

La chronique du 12 novembre et ses imitations

Le déclic semble avoir eu lieu lors de sa prestation du 12 novembre, aux côtés de Mademoiselle Jade. Chaque matin, le duo pastiche avec malice les déclarations chocs et les tics de paroles des personnalités publiques. Cette émission sert de vitrine à son talent d'imitation et à son sens de l'observation sociale aiguë.

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Pendant cette émission spécifique, Laurent Gerra a notamment rendu hommage à Patrick Sabatier, Michel Drucker et Jean-Baptiste Guégan. Il se glisse ainsi dans la peau de différents interlocuteurs avec une précision qui force l'admiration. Ces prestations démontrent sa versatilité et préparent le terrain pour ses futurs rôles plus sérieux.

Le Grand Palais et l'anecdote photographique

L'actualité du Grand Palais, qui ouvre ses portes aujourd'hui, inspire également fortement l'artiste. Laurent Gerra se fond dans la peau d'un personnage historique fictif pour commenter l'événement. Il feint l'enthousiasme face à la photographie, déclarant que c'est une technique magnifique et ancienne.

Il prétend même avoir connu son propre inventeur, Nicéphore Niépce, lors de ses nombreuses années d'existence. L'animateur va jusqu'à affirmer qu'il fut le tout premier modèle de l'histoire de la photographie. Selon lui, il posait sur son vélo, ou plus précisément sur sa draisienne sans pédale pour être historiquement exact.

Cette anecdote hilarante souligne le manque de jeunesse de son personnage imaginaire. Il précise qu'en 1826, le vélocipède avec pédales n'avait pas encore été inventé. Cette précision technique sert à renforcer le comique de situation et à illustrer son âge avancé supposé.

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Diversité des cibles et hommages variés

Le répertoire de Laurent Gerra couvre un spectre large de personnalités françaises. Il a livré un hommage étonnant sur Donald Stanislas François Désiré Sarkozy, alias DSK, en évoquant les poilus de la Première Guerre mondiale. Il affirme en avoir gardé beaucoup en mémoire, ce qui renforce son personnage de vieillard sage.

Il a également imaginé Alain Juppé transformant une présidentielle en jeu Fort Boyard. Une telle scénario ferait de Nicolas Sarkozy un Passe-Partout, ajoutant une touche de fantaisie politique à ses sketches. François Hollande s'est également prêté au jeu, félicitant Laurent Gerra de lui avoir tout appris, tout en se réjouissant de la faible cote de confiance d'Emmanuel Macron.

Enfin, Enrico Macias revisite les spécialités françaises avec le far bédouin comparé au far breton. Patrick Sébastien partage aussi son excitation pour l'ouverture de son nouveau cabaret transformiste. Chaque imitation sert de tremplin pour explorer de nouveaux horizons artistiques pour l'animateur.