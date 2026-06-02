Laurent de L'amour est dans le pré participera seul au marché de l'amour de Gilles et Isabelle

Le participant emblématique de L'amour est dans le pré a annoncé sa présence au prochain marché de l'amour en Normandie, mais sans sa compagne Céline, retenue par son travail. Il a également rappelé son soutien à d'anciens candidats en difficulté et évoqué l'entraide avec Mathieu Ceschin.

Laurent , participant emblématique de l'émission L'amour est dans le pré, a annoncé via son compte Instagram le 2 juin une nouvelle importante concernant le prochain marché de l'amour organisé par Gilles et Isabelle en Normandie, les 6 et 7 juin.

Il confirmé sa présence à cet événement, mais précisé qu'il y assisterait seul, sans sa compagne Céline, assistante maternelle. Céline elle-même a expliqué sur les réseaux sociaux son impossibilité de se joindre à lui en raison de contraintes professionnelles, notamment un CDD transformé en CDI qui l'empêche de se libérer. Elle a toutefois rassuré les fans en indiquant que Laurent, surnommé Lolo, serait accompagné par son père pour présenter leurs produits.

Ce n'est pas la première fois que les obligations professionnelles de Céline affectent leur participation à des événements publics, comme cela avait déjà été le cas lors des célébrations des 20 ans de l'émission. Laurent a également profité de cette annonce pour rappeler le soutien indéfectible qu'il et Céline apportent à Pierre et Frédérique, deux anciens candidats traversant de sérieuses difficultés financières.

Le couple a publiquement partagé un message d'encouragement, soulignant que la diversification de leurs activités, comme la vente de terrines et la participation aux marchés, les aide à surmonter leurs problèmes. En outre, Laurent a évoqué l'aide précieuse reçue de Mathieu Ceschin, un autre ancien participant, qui est venu l'assister sur son exploitation en mars pour le conseiller en gestion.

Cette entraide entre candidats illustre l'esprit de solidarité qui règne souvent au sein de la communauté de L'amour est dans le pré. Malgré les défis, Laurent continue de s'investir pleinement, que ce soit dans son travail agricole ou dans les événements organisés par les anciens de l'émission. Le marché de l'amour de Gilles et Isabelle promet d'être une belle occasion de retrouver plusieurs personnalités du programme, même si certains, comme Laurent, y viendront en solo pour des raisons professionnelles.

Cette situation rappelle les équilibres délicats que doivent trouver les participants entre leur vie privée, leurs obligations professionnelles et leur exposition médiatique. L'annonce de Laurent a été largement relayée par les fans de l'émission, qui apprécient de suivre le parcours des anciens candidats au-delà des aventures amoureuses initiales. Elle témoigne aussi de l'importance que revêtent pour ces agriculteurs les marchés de producteurs comme vecteurs de lien social et de promotion de leurs activités.

En somme, bien que Céline soit absente, Laurent sera bien présent pour représenter le couple et avancer leurs projets communs, tout en continuant à soutenir ses pairs dans les moments difficiles





TeleLoisirs / 🏆 80. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

L'amour Est Dans Le Pré Laurent Céline Marché De L'amour Gilles Et Isabelle Agriculteur Télé-Réalité Aide Financière Entraide Mathieu Ceschin

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sharon Stone et Isabelle Adjani séduites par ces casquettes imaginées près de DijonLors du Festival de Cannes, Sharon Stone et Isabelle Adjani ont porté des casquettes imaginées près de Dijon par des jeunes engagés dans un projet solidaire et créatif.

Read more »

Cambriolages, accidents et bagarres : un été avec les gendarmes de Normandie - (S19E436) - 90' EnquêtesCambriolages, accidents et bagarres : un été avec les gendarmes de Normandie - (S19E436) - 90' Enquêtes : Une équipe a suivi le quotidien des gendarmes d'Evreux durant un été. Entre les cambriolages, la délinquance routière et les bagarres entre jeunes alcoolisés,...

Read more »

« Violeurs en Normandie » : des affiches qui sèment le trouble à CherbourgLa semaine du 25 mai 2026, des affiches accusant quatre hommes de viol ont été placardées dans le centre-ville de Cherbourg (Manche). Explications et réactions.

Read more »

Gilles Galloux a-t-il retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès ?Ancien enquêteur de police judiciaire spécialisé en cybercriminalité, Gilles Galloux a participé à la traque de Xavier Dupont de Ligonnès dès 2011. Désormais à la retraite, il est bien décidé à faire avancer l’enquête.

Read more »