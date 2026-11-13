Laurent Baffie se reproche son interview provocatrice d'Audrey Crespo-Mara

Un an après le décès de Thierry Ardisson, Laurent Baffie exprime son remords sur C à Vous concernant ses questions jugées ignobles à Audrey Crespo-Mara.

Après avoir diffusé son échange avec Audrey Crespo-Mara, l'humoriste Laurent Baffie a exprimé son profond remords en regardant ses propres questions provocatrices, publiées un an après le décès de Thierry Ardisson. Il a reconnu avoir été mal à l'aise en revoyant les interrogations délicates qu'il avait posées à la journaliste lors de cette interview, qualifiant ce moment de répugnant et déclenchant un sentiment intense d'autodégoût chez lui.

Découverte du regret des questions provocatrices

Invité de l'émission C à Vous, diffusée ce jeudi 12 novembre 2026, Laurent Baffie a ouvert la discussion en revenant sur ce passé récent qui le hante toujours. Il a avoué qu'en regardant l'interview de la journaliste Audrey Crespo-Mara, il se détestait pour les dilemmes cruels qu'il lui avait soumis. Ces questions, conçues comme des jeux provocateurs, ont été perçues rétrospectivement comme étant d'une ignominie parfaite, au point de lui faire perdre sa fierté habituelle.

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Mécanique du jeu des dilemmes choisis

L'interview en question reposait sur le principe classique du jeu "Tu préfères ?", mais avec des sujets émotionnellement lourds en lien avec le défunt. Laurent Baffie avait demandé à Audrey Crespo-Mara si elle préférait oublier le visage ou la voix de Thierry Ardisson. Il avait également posé la question douloureuse de savoir si elle préférait ne plus jamais voir les enfants de son mari défunt ou ne voir ses propres enfants qu'une fois tous les trois ans.

Ce type de jeu repose sur une logique binaire forcée, souvent qualifiée de peste ou de cholère par ses participants eux-mêmes. Pour Laurent Baffie, ces dilemmes sont, par définition, ignobles car ils forcent à choisir entre deux pertes irrémédiables. Il a admis que cette approche lui correspond parfaitement dans son rôle d'humoriste provocateur, mais qu'elle le rendait méprisable lorsqu'il la revoyait dans un contexte de deuil récent.

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Positions des parties prenantes et regrets

Laurent Baffie a précisé qu'il aimait profondément Audrey Crespo-Mara, ce qui rendait son comportement dans l'interview encore plus difficile à accepter pour lui. Il a souligné que les deux hommes, Laurent Baffie et Thierry Ardisson, avaient longtemps travaillé ensemble, entretenant une véritable relation d'amitié solide et durable. Cette amitié sincère contraste avec la nature artificielle et douloureuse des questions posées à la veuve.

En septembre dernier, l'humoriste avait d'ailleurs été invité dans le podcast Très Franchement pour parler de cette relation. Il y avait confessé qu'il était encore dans l'automatisme d'imaginer son ami lui téléphoner. Il a admis qu'il mettrait quelques secondes à trouver anormal que l'appel n'arrive pas, témoignant d'un déni profond qui persiste bien au-delà de la mort de Thierry Ardisson.

Impact émotionnel et conséquences futures

Plus d'un an après le décès de Thierry Ardisson, la douleur semble toujours aussi vive pour son entourage proche. Laurent Baffie reconnaît qu'il a du mal à accepter l'absence définitive de son ami. Cette admission montre que les provocations habituelles de l'humoriste se heurtent à la réalité brute et douloureuse du deuil lorsqu'elles touchent à des personnes aimées.

Les obsèques de Thierry Ardisson, présentées sur France 5, avaient montré sa femme très digne aux côtés de ses enfants et ceux de l'animateur, unis dans la douleur. Ce moment de recueillement public contraste avec les débats médiatiques et les questions difficiles qui continuent d'émerger dans les interviews. L'humoriste semble désormais conscient que certaines limites ne doivent pas être franchies, même dans le cadre de son art, lorsqu'il s'agit de personnes endeuillées.