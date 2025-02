Lauren Rubinski : La Joaillerie qui Résonne avec l'Être

Rencontre avec Lauren Rubinski, la créatrice de joaillerie dont les pièces uniques reflètent son audace et son authenticité. Découvrez son inspiration, son style et son vision des bijoux, qui s'adressent à tous ceux qui osent s'exprimer.

Porter un bijou Lauren Rubinski , c'est aimer la famille et le fantasme de la dynastie. C'est porter du vernis laqué rouge pour manger des frites avec ses doigts. Avoir un décolleté aussi plongeant que son verre est plein. Aimer le beau et accueillir les fautes de goût. Parler fort aux repas de famille. Aimer les jolies voitures et avoir passé du temps sur leur banquette arrière. Accumuler les colliers, empiler les bagues comme on collectionne les souvenirs.

Se sentir sexy, et ne jamais trop se soucier de l'opinion des autres parce que cette histoire n'appartient qu'à nous. Voici le manifeste de Lauren Rubinski qui en dit plus long sur elle que n'importe quelle introduction. Elle n'a pas peur d'être elle-même ni de déplaire. C'est cette assurance et cette authenticité qui lui confèrent son charisme saisissant lorsqu'on rencontre la joaillière. La créatrice s'est imposée en quelques années comme une référence dans le microcosme de la joaillerie. Ses créations bercées par son héritage familial méditerranéen ont dépassé les frontières et ont séduit les tops dont Kate Moss, Hailey Bieber et Elsa Hosk, trois fidèles de la première heure. Puis, plus récemment, Rihanna, qui en tant que femme et artiste puissante, s'illustre comme l'inspiration première de la créatrice. Alors que sa joaillerie cool et généreuse à son image n'a jamais été autant plébiscitée, la créatrice de la rive gauche se confie à Vogue France. Rencontre avec Lauren Rubinski, la créatrice dont on ne se lasse pas. « Quel est votre premier souvenir bijou ? » Lauren Rubinski. « La fameuse gourmette de naissance en or, gravée de mes prénoms, qui m’a été offerte par mon parrain. J’y tenais tellement que je l’ai faite agrandir pour pouvoir la porter aujourd’hui. C’est mon tout premier souvenir de bijou et mon tout premier bijou. « Quel est votre bijou le plus précieux ? » « Les deux bagues que j’ai imaginées pour la naissance de mes fils, Aristote et Lapo. Je les garde toujours près de moi. « Celui que vous ne quittez jamais ? » « Ma chevalière en diamant, héritée de ma grand-mère, que je porte tous les jours à la main droite. Pour le reste, je fais du stacking et je change presque tous les jours : chaînes, bagues, chokers, boucles d’oreilles… Mes bijoux sont une extension de moi-même, ils reflètent mon envie du moment. Je me sens nue sans eux. « Comment est née votre marque ? » « Après plusieurs années à travailler sur différents projets, j’ai décidé de lancer une marque éponyme. C’était l’occasion pour moi de m’assumer pleinement en tant que femme, de transmettre cette envie d’être vraie et de ne plus me cacher. « Trois mots pour décrire votre style ? » « Authentique, libre et décontractée, j’aime mixer les styles sans me laisser dicter les tendances. Passionnée par les belles pièces, j’aime avoir des objets uniques, différents, qui racontent une histoire. « Comment a-t-il influencé vos bijoux ? » « Je suis ma première cliente. Tout ce que je crée, je le fais d’abord pour moi, à l’instinct. J’ai besoin de ressentir une émotion, quelle qu’elle soit. Les pièces que je conçois doivent me faire me sentir confiante, forte, féminine… Si je ne ressens pas l’une de ces émotions, cela signifie que ce n’est pas encore assez bien. « Où puisez-vous votre inspiration ? » « Mon inspiration vient de partout. Je passe beaucoup de temps à la bibliothèque, au cinéma, au musée, mais c’est surtout le quotidien qui m’anime : l’énergie d’un moment. Chaque matin, avant d’arriver au bureau, j’ai un petit rituel : je vais chercher un café et prends un moment pour me poser. Ce moment est essentiel pour laisser mon esprit vagabonder en savourant mon café tout en observant les gens autour de moi : leurs tenues, la manière dont ils portent leurs bijoux ou pas justement, l’attitude qui émane d’eux… Ces petits détails, en apparence anodins, nourrissent ma créativité et façonnent mes idées. « Qui aimeriez-vous voir porter vos bijoux ? » « Des hommes ! J’adore voir comment ils s’approprient les bijoux. Il y a quelque chose de fascinant dans cette liberté, ce mélange de force et de délicatesse. Une chaîne en or sur une chemise ouverte, une chevalière patinée par le temps, des bracelets empilés sans y penser… C’est tout ce que j’aime. Je tiens ça de mon père. Quand on était petits, il se laissait maquiller, coiffer, accessoiriser avec des boucles d’oreilles et des bracelets malgré son côté très classique. Il a toujours porté des chaînes et des objets très symboliques pour lui, comme un Mickey avec une oreille en moins. Il s’appropriait ces pièces sans jamais se demander si elles étaient censées être masculines ou non. Les bijoux n’ont pas de genre pour moi. Ils vivent avec la personne qui les porte, quels que soient son style et son histoire. « Comment décririez-vous vos pièces ? » « Toutes nos pièces sont audacieuses ! Ce que j’aime, c’est que chacun peut s’approprier mon univers à sa façon. Que ce soit avec un simple t-shirt blanc ou une robe de soirée, un bijou peut tout changer, il suffit de le porter avec confiance





