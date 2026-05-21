Laure responds to critics and shares new love story for fans of Mariés au premier regard.

After three weeks of confirming and re-confirming her new relationship with a man she had introduced as her new love interest in an Instagram post, Laure responded to the criticism from some people regarding her new love story and shared the new image she posted of him. She also shared about her breakup with her previous partner, Matthieu, and about her struggle before and after their separation.

Laure (Mariés au premier regard) exaspérée par les critiques à propos de sa nouvelle histoire d'amour, elle répond. Trois semaines après avoir confirmé qu'elle était de nouveau en couple, Laure a créé la surprise en dévoilant un nouveau cliché de son amoureux.

Elle a tenu à répondre aux attaques, y compris celle d'une internaute qui l'accusait d'avoir encore changé de partenaire. En légende du cliché où on peut la découvrir rayonnante de bonheur, Laure indique avec humour : "Cette publication aurait pu ne lui apporter que des compliments, mais au contraire de nombreuses voix se sont élevées, estimant notamment que cette relation a été hyper forte, beaucoup de sentiments très rapidement... mais ça fait quand même plus d'un an, donc je ne sais pas si c'est rapide ou pas mais ça ne change rien aux sentiments que j'ai pu avoir pour cette personne et ça reste... còn... très bien comme elle est...

" Sur Instagram, Laure a également détaillé sur quoi elle a vécu avant son divorce avec Matthieu





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