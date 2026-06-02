Laure (Mariés au premier regard) partage son expérience de divorce avec son audience Instagram

Laure Larroy, ancienne participante de Mariés au premier regard, a partagé son expérience de divorce avec ses abonnés en story Instagram. Elle a révélé que son ex-compagnon, Matthieu, a eu un comportement choquant lors d'un rendez-vous pour leur divorce, et qu'elle a souffert ces dernières semaines.

Laure (Mariés au premier regard) choquée par le comportement de son ex Matthieu lors d'un rendez-vous pour leur divorce : 'C’était un moment pas facile' ce mardi 2 juin 2026.

Elle avait rendez-vous pour une audience concernant son divorce avec son ex, Matthieu. Un moment difficile sur lequel elle s'est confiée en story Instagram. Sur M6, a posté une story Instagram d'elle où on la voit en train de conduire dans une tenue inhabituelle, une veste noire. Elle est en train d'écouter la chanson 'Maintenant que tu es sorti de de ma vie, je me sens mieux.

Tu pensais que je serai plus faible sans toi, mais je suis plus forte. Tu pensais que je serai ruinée sans toi, mais je suis plus riche. Tu pensais que je serais triste sans toi, mais je ris plus fort', chante dans cette chanson en anglais le girlsband dont Beyoncé était leader. Ce matin, c’était l’audience.

C’était un moment pas facile que j’appréhendais', a-t-elle livré dans une autre vidéo postée plus tard en story. Selon elle, ça fait 'toujours bizarre de se retrouver face à une personne que tu as pu aimer autant'. Laure Larroy a raconté s’être retrouvée face à une personne qu’elle ne 'connaît plus'.

'C’est trop particulier pour moi', a-t-elle confié. 'J’en ai beaucoup souffert cette dernière semaine', a ajouté l'ancienne participante de. Avant de se séparer, Laure et Matthieu ont eu le temps d'avoir deux enfants : Deux petites filles prénommées Lya et Rose. En juin 2025, un an donc avant cette audience qu’elle redoutait tant, elle avait annoncé la fin de leur mariage.

'Quitter quelqu'un qu'on aime, c'est la meilleure chose à faire quand on sent que ça ne nous convient plus (... ) plutôt que de vouloir s'acharner', avait-elle expliqué en story Instagram en mai dernier.

'Je me couchais sans sourire et je me réveillais sans sourire', s’était-elle souvenue en évoquant la fin de leur relation. 'La décision a été prise. Non sans mal... Ça a été vraiment très dur', avait expliqué celle qui a retrouvé l'amour.

'Quelqu'un de normal, attentionné, très gentil', qu’elle a rencontré sur une célèbre application. 'Ça m’angoissait', a-t-elle confié. Laure Larrory (Mariés au premier regard) craignait d’être seule avec ses enfants après sa rupture avec Matthieu - Télé-Loisir





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