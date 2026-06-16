Laure (Mariés au premier regard) évoque son nouveau compagnon et sa décision de ne pas le présenter à ses filles

Laure Larrory, ancienne candidate de Mariés au premier regard, s'est confiée sur sa nouvelle relation amoureuse. Elle explique pourquoi elle ne souhaite pas présenter son compagnon à ses deux filles et pourquoi elle garde son identité secrète.

Laure Larrory , révélée au grand public dans l'émission 'Mariés au premier regard', a récemment fait des confidences sur sa nouvelle vie amoureuse. L'ancienne candidate, qui avait partagé l'aventure avec Matthieu, a officialisé sa séparation il y a un an et a depuis refait sa vie.

Cependant, elle tient à préserver l'anonymat de son nouveau compagnon, qu'elle désigne simplement par l'initiale 'R'. Lors d'un échange avec ses abonnés sur Instagram ce lundi 15 juin, elle s'est livrée avec sincérité sur cette relation qui lui apporte beaucoup de bonheur.

'C'est simple, sans prise de tête, doux. Vraiment juste ce dont j'ai besoin. Je pense qu'on se complète bien', a-t-elle confié, visiblement épanouie. Mais si elle semble heureuse, Laure n'envisage pas pour autant de se remarier dans l'immédiat.

Interrogée sur cette possibilité, elle a répondu avec humour : 'Laissez-moi divorcer ! Et non, ce n'est pas dans mes projets pour le moment.

' En effet, son divorce avec Matthieu n'est pas encore totalement finalisé, et elle préfère prendre son temps avant d'envisager des engagements plus sérieux. La question qui revient souvent chez ses fans est celle de la rencontre entre son nouveau compagnon et ses deux filles, Lya et Rose. Laure a été très claire sur ce point : elle ne souhaite pas précipiter les choses.

'Ce n'est pas prévu pour le moment. Être avec quelqu'un, c'est une chose… passer le cap des enfants, c'en est une autre', a-t-elle expliqué. Elle insiste sur le fait qu'elle veut faire les choses correctement, d'autant plus que son compagnon est lui-même père. Cette situation implique une certaine prudence et un respect des étapes.

Laure tient à préserver ses filles de cette nouvelle relation tant que celle-ci n'est pas suffisamment solide et durable. Elle a également souligné l'importance de l'anonymat de son compagnon, car il est papa et ils souhaitent tous deux protéger leur vie privée.

'Malgré tout, ça reste une période et des souvenirs magnifiques. Même si ce n'est pas la fin que j'imaginais, ce fut une belle histoire', a-t-elle ajouté en référence à son mariage avec Matthieu. Elle ne regrette rien, surtout parce que de cette union sont nées ses deux filles, qu'elle appelle affectueusement 'mes petites poulettes d'amour'. Laure a également révélé un détail amusant sur son nouveau logement.

Elle a emménagé dans un appartement dont la porte mitoyenne mène à son lieu de travail. Cette proximité a suscité des interrogations de la part de sa communauté, auxquelles elle a répondu : 'Il se peut que ça ressemble. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que c'était le local qui était derrière.

' Ainsi, elle a voulu rassurer ses abonnés sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une coïncidence étrange mais d'une simple commodité. Depuis la fin de l'émission, Laure a choisi de rester discrète sur sa vie privée, mais elle n'hésite pas à partager certains aspects de son quotidien avec ses fans. Cette nouvelle relation semble lui apporter l'équilibre dont elle avait besoin après une séparation difficile.

Elle a reconnu avoir mis du temps à s'en remettre, mais elle est aujourd'hui tournée vers l'avenir.

'J'ai mis du temps à m'en remettre mais ça fait quand même plus d'un an, donc je ne sais pas si c'est rapide ou pas mais ça ne change rien aux sentiments que j'ai pu avoir pour cette personne et ça reste le père de mes enfants', a-t-elle précisé. Une déclaration empreinte de maturité et de respect pour le passé, tout en embrassant les nouvelles opportunités que la vie lui offre





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