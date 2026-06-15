Un an après l'officialisation de leur séparation, Laure et Matthieu attendent maintenant le divorce. De son côté, la maman de Lya et Rose a retrouvé l'amour dans les bras d'un mystérieux R. Ce lundi 15 juin, elle a donné plus de détails sur leur rencontre et leur relation en story Instagram.

Simple, sans prise de tête, doux : Laure ( MAPR ) se confie sur sa nouvelle relation amoureuse après sa rupture Un an après l'officialisation de leur séparation, Laure et Matthieu attendent maintenant le divorce.

De son côté, la maman de Lya et Rose a retrouvé l'amour dans les bras d'un mystérieux R. Ce lundi 15 juin, elle a donné plus de détails sur leur rencontre et leur relation en story Instagram. Il y a cinq ans, l'amour entre Laure et Matthieu est né sous les yeux des téléspectateurs de M6.

Leur coup de foudre mutuel s'était transformé en amour solide et sincère, au point que les tourtereaux avaient accueilli leur première fille Lya en 2021. Leur rupture définitive. Mais après plusieurs mois marqués par la tristesse, Laure a finalement retrouvé le sourire dans les bras d'un mystérieux inconnu... C'est simple, sans prise de tête, doux.

Vraiment juste ce dont j'ai besoin. Je pense qu'on se complète bien. Leur premier date ? Dans un restaurant de Nancy, le Louis 15.

Mais la question que tout le monde se pose concerne surtout l'identité de son cher et tendre. Laure a ainsi expliqué qu'il était un inconnu. Bien que la mère de famille soit sur son petit nuage, elle n'a pas prévu de présenter son amoureux à ses filles pour le moment :Passer le cap des enfants ça en est une autre. C'est aussi pour toutes ces raisons que je le cache.

Lui aussi a des enfants Et concernant un éventuel mariage, la réponse de Laure Larrory est assez catégorique :Aujourd'hui, l'ex-femme de Matthieu préfère prendre son temps pour protéger ses filles adorées avant de précipiter les choses. Mais cela ne l'empêche pas néanmoins de vivre sa nouvelle histoire avec le cœur ouvert !la maman de Lya et Rose confiait sa douleur en sortant d'un rendez-vous de médiation avec son ancien conjoint qu'elle disait 'ne plus connaître', notamment à cause de ses écrits judiciaires.

Matthieu avait alors réagi, déplorant cette 'guerre des réseaux' et affirmant vouloir que les choses se passent bien pour tout le monde. Un divorce décidément compliqué pour ceux qui semblaient s'être trouvés pour toujours... Journaliste élevée aux tubes de Britney et aux secrets bien gardés de la Maison des Secrets, j'ai développé très tôt un goût prononcé pour les intrigues bien ficelées et les rebondissements improbables.

Passionnée de pop culture, je passe autant de temps à analyser les stratégies des candidats de téléréalité qu'à décortiquer les derniers films et séries. Je suis toujours à l'affût des buzz et des dramas. Professionnellement, bien sûr





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