Laure Larrory se confie sur son audience de divorce avec Matthieu : "Ce n'était vraiment pas un moment facile"

Candidate de Mariés au premier regard, Laure Larrory a raconté sur Instagram son Audience tendue avec son ex-mari Matthieu dans le cadre de leur divorce. Elle se dit soulagée mais encore marquée par cette étape judiciaire mientras qu'elle doit gérer les critiques sur sa nouvelle vie et les contraintes de la garde partagée.

Laure Larrory , candidate emblématique de l'émission Mariés au premier regard, a partagé sur son compte Instagram , le 2 juin 2026, les émotions qui l'ont traversée lors de son audience devant le juge avec son ex-mari Matthieu , dans le cadre de leur procédure de divorce.

Cette confrontation, qu'elle redoutait, a été un moment particulièrement difficile. Elle a confié avoir beaucoup souffert la semaine précédente, mais se sentir désormais soulagée d'avoir franchi cette étape. Depuis leur séparation, annoncée après plus d'un an de mariage et la naissance de leurs deux filles, Lya et Rose, Laure Larrory navigue entre la douleur de la rupture et la nécessité de construire une nouvelle vie.

Elle rappelle que son histoire avec Matthieu a été intense et que les sentiments qu'elle lui portait demeurent, même si elle ne se sent pas toujours respectée dans ses choix actuels. Ce divorce, vécu sous le regard du public, est d'autant plus complexe à gérer. Elle doit également faire face aux nombreuses critiques déclenchées par la révélation de sa nouvelle histoire d'amour, seulement trois semaines après avoir officialisé sa séparation.

Face à ce déluge de commentaires négatifs, elle a tenu à répondre, défendant son droit à avancer et à être heureuse. La question de la garde partagée de leurs enfants est également source de tensions, au point qu'elle a dû faire une mise au point violente à l'encontre de ceux qu'elle qualifie de "vieilles aigries".

Sur le plan pratique, elle évoque des difficultés financières qui l'ont contrainte à prendre une décision difficile, se disant parfois dépassée par sa nouvelle situation de mère célibataire. Malgré tout, elle affirme aller mieux et cherche à tourner la page. De son côté, Matthieu semble avoir rapidement tourné la page, avec des rumeurs l'évoquant déjà en couple avec une autre femme, qu'il n'a pasconfirmées.

Il a pour sa part dévoilé son nouveau domicile, admettant que beaucoup de travaux restent à accomplir pour en faire un véritable foyer. Il a aussi clarifié certains points sur leur rupture et l'avancement de la procédure de divorce. La question d'une possible réconciliation reste en suspens, Laure laissant entendre qu'on ne sait jamais de quoi demain est fait, tout en exprimant sa tristesse et sa déception Face à cette fin de relation.

L'ensemble de cette épreuve se déroule sous le feu des projecteurs, chaque déclaration, chaque rebondissement étant scruté par les followers de l'ancien couple, qui continue de les suivre massivement sur les réseaux sociaux. L'histoire de Laure et Matthieu, née dans le cadre de l'émission Mariés au premier regard, se transforme ainsi en une saga médiatique où l'intime et le public se mélangent, rendant le processus de séparation et de reconstruction d'autant plus ardu pour les deux protagonistsess et leurs deux jeunes filles





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