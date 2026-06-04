Laure Larrory répond aux reproches de son ex-compagnon Matthieu Vieira

Laure Larrory, l'ancienne compagne de Matthieu Vieira, a répondu aux reproches de son ex-compagnon sur les réseaux sociaux. Le couple, emblématique de la saison 5 de Mariés au premier regard, a connu des tensions récentes.

Laure Larrory , l'ancienne compagne de Matthieu Vieira , a répondu aux reproches de son ex-compagnon sur les réseaux sociaux . Le couple, emblématique de la saison 5 de Mariés au premier regard, a connu des tensions récentes.

Laure a révélé qu'elle revenait d'une médiation devant le juge, ce qui a déclenché une réponse rapide de Matthieu. Il a estimé regrettable d'être contraint de régler ses comptes publiquement. Laure a assuré que les choses ne s'arrêteraient pas là et qu'elle ne répondrait pas à d'autres attaques. Elle a également mentionné que la question du nom des fillettes était un sujet important, mais qu'elle n'allait pas en parler davantage.

Matthieu a répondu qu'il n'y avait pas de sujet entre eux et que Laure avait pu constater par elle-même qu'il n'y était pour rien. Laure a assuré que les choses ne s'arrêteraient pas là et qu'elle ne répondrait pas à d'autres attaques. Elle a également mentionné que la question du nom des fillettes était un sujet important, mais qu'elle n'allait pas en parler davantage.

La procédure de divorce de Laure et Matthieu a été un moment difficile pour les deux parties. Laure a partagé son expérience avec ses abonnés sur Instagram, soulignant les difficultés qu'elle a rencontrées lors de la séparation. Elle a également mentionné que la question du nom des fillettes était un sujet important, mais qu'elle n'allait pas en parler davantage.

Matthieu a répondu qu'il n'y avait pas de sujet entre eux et que Laure avait pu constater par elle-même qu'il n'y était pour rien. Laure a assuré que les choses ne s'arrêteraient pas là et qu'elle ne répondrait pas à d'autres attaques. Elle a également mentionné que la question du nom des fillettes était un sujet important, mais qu'elle n'allait pas en parler davantage





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