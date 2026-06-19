Laure Larrory répond aux critiques sur son métier de conseillère en décoration intérieure

Laure Larrory, candidate de Mariés au premier regard, se sent exaspérée par les critiques qu'elle reçoit concernant son métier de conseillère en décoration intérieure. Elle a créé une vidéo sur Instagram pour répondre aux attaques et justifier sa légitimité dans ce domaine.

Laure Larrory , candidate de Mariés au premier regard, se sent exaspérée par les critiques qu'elle reçoit concernant son métier de conseillère en décoration intérieure. Elle a créé une vidéo sur Instagram pour répondre aux attaques et justifier sa légitimité dans ce domaine.

Laure a été critiquée par certains internautes qui ont remis en question sa qualification et son expérience pour donner des conseils sur la décoration intérieure. Elle a répondu en disant que ses diplômes datent de 2013 et 2014 et qu'elle a appris beaucoup en travaillant dans le domaine. Elle a ajouté que sa mère est une bonne défenseure et qu'elle ne brusque rien dans sa vie personnelle.

Laure a également parlé de sa relation avec Matthieu, son ex-mari, et a dit que leur relation est toujours très bien même si ils ont chacun leur vie





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