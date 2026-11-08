Laure Grellier lance 'L'Art de te révéler' à Barbazan-Debat pour accompagner les femmes

Ancienne infirmière, Laure Grellier crée 'L'Art de te révéler' à Barbazan-Debat. Un concept store dédié au conseil en image et au dressing personnel pour restoring confidence.

Laure Grellier a officialisé sa reconversion professionnelle en ouvrant son concept store dédié à l'accompagnement des femmes à Barbazan-Debat. Sous le nom " L'Art de te révéler ", cette ancienne infirmière de nuit aux urgences poursuit sa vocation d'aide aux autres, mais en sortant de l'hôpital pour investir le monde de la mode et du bien-être. Cette nouvelle initiative vise spécifiquement à aider les clientes à retrouver confiance en elles grâce à un style vestimentaire personnalisé.

Une reconversion professionnelle motivée par la passion

Le projet " L'Art de te révéler " s'appuie sur une fusion entre la vente de vêtements et le service de conseil en image. Laure Grellier a initié cette activité en parallèle de son emploi hospitalier par la vente à domicile pour une marque de vêtements. La fermeture de son service d'urgences a servi de déclencheur pour transformer cette passion en activité principale. Bien que quitter la blouse médicale ait été difficile, elle a choisi de prendre son envol seule pour se mettre à son compte.

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L'approche de Laure Grellier repose sur une écoute attentive et une adaptation stricte aux besoins individuels. Elle prend en compte la morphologie, les couleurs appropriées et la personnalité de chaque personne. Cet accompagnement s'adresse à un large public, incluant les personnes malades, celles ayant traversé un cancer ou une chimiothérapie, ainsi que celles en reprise d'emploi. L'objectif est de permettre à chacune de se sentir bien dans ses baskets à travers sa tenue.

Le Dressing de Laurette : un hommage familial et une sélection rigoureuse

Le concept store intègre également " Le Dressing de Laurette ", un espace de prêt-à-porter soigneusement sélectionné par la propriétaire. La jeune femme décrit cette collection comme un choix fait avec le cœur pour garantir que chaque pièce corresponde à la cliente. Le stock est renouvelé régulièrement afin que les clientes puissent découvrir constamment des nouveautés. Cette démarche vise à permettre aux clientes d'oser de nouvelles associations vestimentaires et de se sentir à l'aise dans leurs tenues quotidiennes.

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Le nom " Laurette " n'a pas été choisi au hasard, il porte une charge émotionnelle forte pour Laure Grellier. Il s'agit d'un hommage à ses parents, son père venant de décéder en début d'année. C'est le surnom que lui ont donné ses parents depuis son enfance. Cette dimension humaine est centrale dans l'ambiance du lieu, où la franchise bienveillante est de mise. Laure Grellier dit la vérité à ses clientes sur ce qui leur va ou non, créant un climat de sincérité apprécié par sa clientèle.

Le maquillage comme outil de révélation de la beauté naturelle

Au-delà des vêtements et du conseil vestimentaire, le maquillage occupe une place importante dans l'univers " L'Art de te révéler ". Il n'est pas utilisé pour transformer la personne, mais pour mettre en valeur les traits du visage. La philosophie de Laure Grellier considère le maquillage comme un moyen de révéler la beauté naturelle de chacune. Cette approche s'inscrit dans la volonté globale de restaurer l'estime de soi et la confiance en soi des femmes qui franchissent le seuil de sa boutique.

La confiance en soi commence souvent par le regard que l'on porte sur soi-même, souligne Laure Grellier. En combinant la mode, le conseil en image et le maquillage, elle offre un espace où les clientes peuvent chercher une tenue, mais aussi un échange ou un petit coup de pouce psychologique. Son stock renouvelé et sa présence physique permettent une proximité que le commerce en ligne ne garantit pas toujours. Elle croit que la sincérité et la proximité sont les clés de la réussite de son entreprise.

Contact et accès aux services de conseil en image

Pour découvrir " L'Art de te révéler " et " Le Dressing de Laurette " à Barbazan-Debat, Laure Grellier est joignable directement. Le public peut la contacter au numéro 06 72 35 62 34 pour prendre rendez-vous ou obtenir des informations. Il est également possible de consulter sa boutique en ligne pour voir ses collections. Son actualité et ses dernières nouveautés sont publiées sur ses comptes Instagram et Facebook.

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Derrière cette aventure entrepreneuriale se cache une réussite personnelle pour Laure Grellier. Elle a réussi à réunir ses deux passions : la mode et l'humain. Si elle a troqué sa blouse contre des portants de vêtements, sa vocation reste inchangée : prendre soin des autres. Cette nouvelle structure offre un cadre sécurisé et bienveillant pour celles qui cherchent à se révéler, qu'elles soient en crise, en convalescence ou simplement en quête de renouveau vestimentaire.