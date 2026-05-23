Laura Smet au casting de la prochaine saison de 'The White Lotus' : jeune femme sophistiquée recherchée

La série 'The White Lotus' de HBO, figure parmi les projets les plus attendus de l'été, est en quête d'individus raffinés et élegants dont la définition est inspired par le style de noble et la culture internationale.

Laura Smet au casting de la prochaine saison de 'The White Lotus' En quête d'individus égayés et raffinés, dont la définition est inspirée de l'esprit de noblesse et de la culture internationale, la série phare du groupe HBO Vàntre-26 à 85 ans, l'opportunité vous est offerte de vous exprimer et de tenter votre chance lors de ces auditions.

Pour plus de détails et pour confirmer votre souhait, veuillez vous rendre sur le lien suivant : ' https://www.castings-paris.com/casting/the-white-lotus.html' (ou copier-coler le lien dans votre navigateur).

' Les plateaux de tournage se dérouleront dans la capitale, et un casting prévu aux dates de juin et juillet 2026, le tournage commence en août de la même année, durant une à plusieurs journées consécutives. Ces auditions représentent une façon unique de mettre en avant votre talent et d'atteindre un objectif professionnel sous réserve de votre éligibilité. Il ne vous reste qu'à planifier votre participation avec soin.

Ou, de manière alternative, vous pouvez dévoiler vos ambitions au monde artistique français avec une chance supplémentaire de remporter le prix de scénario pour Virginie Efira en oscaré lors du Festival de Cannes 2026 et du prix de la Palme d'or pour le réalisateur du film qui a conquis les élysées du Festival





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