Laura remporte l'Étoile mystérieuse avec Hailey Bieber

La jeune femme de 24 ans a ajouté une coquette somme à sa cagnotte en reconnaissant le visage d'Hailey Bieber. Elle a également gagné une voiture, un robot de cuisine, un smartphone, une montre connectée, une télévision et de nombreux jeux vidéo.

Laura , la Maître de midi depuis neuf jours, a enfin remporté l'Étoile mystérieuse. Cette célébrité, qui a été découverte depuis plusieurs jours, a ajouté une coquette somme à sa cagnotte en reconnaissant le visage d' Hailey Bieber .

Jean-Luc Reichmann et ses équipes se sont mis aux couleurs de l'Équipe de France pour soutenir les Bleus qui feront leur entrée ce soir dans le mondial de football. Mais c'est une tout autre compétition qui attendait Laura, la Maître de midi. Une Étoile découverte depuis 3 ans et demi a d'ailleurs ironisé l'animateur à l'entrée de Laura sur le plateau.

Malgré un duel enclenché par Géraldine en milieu d'émission, Laura a su se qualifier pour le Coup fatal au cours de la partie - lors de la dernière manche de la journée. Les deux candidats ont enchaîné les bonnes réponses et réussi à atteindre le pallier du Coup de Maître, permettant ainsi au vainqueur de faire une proposition devant l'Étoile mystérieuse.

Laura s'est assuré une nouvelle victoire et a suggéré le nom d'Hailey Bieber, à savoir une salle de danse classique, un cactus, une caméra, un micro, un mannequin à couture et une crème de beauté. Grâce à cette bonne réponse, Laura empoche 37 491€ de gains et de cadeaux et profite désormais d'une cagnotte de 71 441€ après neuf participations.

La jeune femme de 24 ans a notamment gagné une voiture, un robot de cuisine, un smartphone, une montre connectée, une télévision et de nombreux jeux vidéo





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Laura Étoile Mystérieuse Hailey Bieber 12 Coups De Midi Télévision

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