Laura, la nouvelle maître de midi, a démasqué enfin l'étoile mystérieuse après son gros raté. Elle a proposé Eva Longoria, mais a finalement reconnu Hailey Bieber. C'est la fin d'un cauchemar pour la candidate des 12 coups de midi qui pensait ne jamais y arriver.

Laura , la nouvelle maître de midi, démasque enfin l' étoile mystérieuse après son gros raté. La jeune femme a proposé Eva Longoria, il y a quelques jours, mais a finalement reconnu Hailey Bieber .

C'est la fin d'un cauchemar pour la candidate des 12 coups de midi qui pensait ne jamais y arriver. L'étoile mystérieuse était cachée derrière un cactus évoquant la ville natale de Hailey Bieber, Tucson, dans l'Arizona. Les indices étaient nombreux, mais la nouvelle maître de midi ne les avait pas vus. La prochaine étoile mystérieuse sera-elle aussi difficile à démasquer





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Les 12 Coups De Midi Laura Hailey Bieber Étoile Mystérieuse

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