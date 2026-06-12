Laura Felpin se confie sur les séquelles de son cancer de la thyroïde

La comédienne de 36 ans a parlé avec franchise des conséquences de sa maladie et a exprimé sa fascination pour les capacités d'adaptation du corps humain.

Laura Felpin, comédienne de 36 ans, a récemment fait part de ses séquelles après avoir été guérie de son cancer de la thyroïde . Elle a parlé avec franchise des conséquences de sa maladie, notamment de son trouble anxieux, de la fatigue chronique et des effets secondaires liés à l'ablation de sa thyroïde.

L'actrice a raconté le long chemin qu'elle parcourt depuis sa rémission et a exprimé sa fascination pour les capacités d'adaptation du corps humain. Malgré les séquelles de sa maladie, Laura Felpin assure aujourd'hui aller beaucoup mieux et se livre avec émotion sur son combat contre le cancer de la thyroïde.

Elle a également révélé avoir souffert d'un trouble anxieux généralisé après son cancer de la thyroïde et a parlé de la chute de cheveux, des carences et des troubles de la température corporelle qu'elle a connus. La comédienne a également exprimé sa gratitude pour la réaction lunaire de son partenaire, Hakim Jemili, qui l'a soutenue pendant cette période difficile.

Laura Felpin a également fait part de sa décision de s'engager dans des recherches personnelles pour mieux comprendre les changements qu'elle traverse et d'aller à la rencontre des gens pour comprendre ce qui fait l'actualité. La comédienne a également parlé de son combat contre le cancer de la thyroïde et de la manière dont elle a essayé de banaliser cette expérience pour en faire une histoire plus accessible aux autres.

Enfin, Laura Felpin a exprimé sa gratitude pour la chance de vivre et de partager son histoire avec les autres, en espérant que cela puisse aider les autres à mieux comprendre ce que représente vivre avec une maladie grave





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