Laura Felpin guérie de son cancer : la comédienne annonce une bonne nouvelle

Après plus d'un an de combat contre le cancer de la thyroïde, la comédienne Laura Felpin a fait savoir qu'elle était désormais en rémission.

Après plus d'un an de combat contre le cancer de la thyroïde , la comédienne Laura Felpin a fait savoir qu'elle était désormais en rémission . Dans une interview accordée à Vidéo Femme Actuelle, la comédienne de 36 ans a annoncé cette bonne nouvelle discrètement, sans dramatiser la situation.

Elle avait déjà montré sa confiance quant à l'issue de la maladie, mais depuis sa prise de parole, elle n'avait jamais véritablement donné de nouvelles concernant sa maladie. Laura Felpin semble avoir pris soin de son bien-être, en développant des habitudes pour prendre soin de sa santé, comme une attention particulière à son alimentation. Elle poursuit également son ascension dans le monde du cinéma, avec le film Toy Story 5, attendu dans les salles le 17 juin prochain





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