Laura Felpin évoque les séquelles persistantes de son cancer de la thyroïde après sa rémission

La comédienne et humoriste Laura Felpin, récemment récompensée aux Molières, s'est confiée sur les conséquences durables de son cancer de la thyroïde. Elle décrit un trouble anxieux généralisé, une fatigue intense et des problèmes auditifs, tout en appelant à une meilleure reconnaissance des séquelles de l'après-cancer.

L'humoriste et comédienne Laura Felpin s'est exprimée sur les importantes séquelles physiques et psychologiques qui subsistent après son cancer de la thyroïde et l'ablation complète de sa glande.

Malgré une rémission officielle, elle vit avec un trouble anxieux généralisé, une grande fatigue, des carences récurrentes et des difficultés à réguler sa température corporelle. Les interventions chirurgicales ont également affecté son ouïe. Elle décrit un regard nouveau porté sur son corps et ses capacités d'adaptation, tout en soulignant la réalité souvent tue de l'après-cancer.

Ces déclarations surviennent alors qu'elle multiplie les interviews pour la sortie du film Une famille de bâtards de Mourad Winter, disponible sur Prime Video depuis le 12 juin. Parallèlement, lors de la 34e cérémonie des Molières au Théâtre de Paris le 24 mai 2023, Laura Felpin a été récompensée par le Molière de l'humour pour son spectacle Ça passe.

La soirée a vu d'autres artistes primés, comme Kamel Isker, Sylvie Testud, Luc Plamondon pour Starmania, Sara Giraudeau, Lison Pennec, Thomas Gendronneau, Thierry Lopez, Marie-Julie Baup (double lauréate), Agnès Boury, Johanna Boyé, Thomas Jolly et Christian Hecq (double lauréat). Aïda Asgharzadeh a remporté le Molière de l'autrice et Valérie Lesort celui de la mise en scène pour le théâtre public.

Une parenthèse de célébration alors que, plus d'un an après l'annonce de sa maladie, Laura Felpin a annoncé être officiellement en rémission, une nouvelle qu'elle a partagée discrètement tandis qu'elle s'apprête à voir sortir deux films dans les mois à venir





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