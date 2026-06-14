Laura, championne des 12 coups de midi, se confie sur la perte de sa mère et vise l'étoile mystérieuse

Lors de son retour dans le jeu Les 12 coups de midi, la championne Laura a partagé avec émotion l'impact du décès de sa mère à l'âge de seize ans, tout en poursuivant sa quête pour identifier la célébrité cachée derrière l'étoile de midi et remporter la vitrine de 36 352 euros.

Le jeu télévisé Les 12 coups de midi, diffusé sur TF1, a vu le retour de son actuelle championne, Laura, ce dimanche 14 juin. La jeune femme, qui en est à sa septième victoire, a abordé un sujet très personnel lors de l'émission : l'absence douloureuse de sa mère, décédée lorsqu'elle avait seize ans.

Interrogée par l'animateur Jean-Luc Reichmann, elle a expliqué que la présence maternelle lui manquait particulièrement pour obtenir des conseils et un soutien émotionnel que son père, bien qu'impliqué, ne pouvait pleinement lui apporter. Elle a également raconté avoir déménagé pour vivre avec son père suite au décès de sa mère, ses parents étant déjà divorcés. L'émission a repris son cours après cette confidence et Laura a dû affronter trois adversaires déterminés à la détrôner.

Bien qu'elle n'ait pas réussi à réaliser un sans-faute pour deviner l'identité de la célébrité cachée derrière l'étoile mystérieuse, sa cagnotte s'élève à 17 900 euros. Laura avait précédemment tenté de nommer Eva Longoria lors d'un coup de maître mais avait commis une erreur. On lui souhaite davantage de chance pour remporter la vitrine de 36 352 euros liée à l'étoile mystérieuse lors de sa prochaine participation, lundi 15 juin.

Le succès des 12 coups de midi, qui rassemble en moyenne 6,7 millions de téléspectateurs, représente une importante source de revenus pour TF1, estimée à un million d'euros. Les gains des champions sont souvent colossaux, comme en témoigne l'ancien recordman Bruno Hourcade, qui a accumulé plus d'un million d'euros lors de sa 252ᵉ participation, dont une grande partie en cadeaux, notamment neuf voitures.

Eric, qui a quitté le jeu après 199 victoires avec 921 316 euros, n'a pas pu battre le record de Christian Quesada (193 victoires, plus de 800 000 euros), ce dernier ayant depuis été condamné à trois ans de prison pour des faits de corruption de mineures et détention d'images pédopornographiques. Un autre champion, Paul, jeune homme autiste Asperger, a également conquis le public par son talent et son courage, remportant plus de 691 522 euros.

Le présentateur Jean-Luc Reichmann, figure emblématique du programme, a lui-même connu un important succès financier grâce à la vente de ses sociétés de production à Endemol. En 2008, il avait vendu Formidooble, qui produisait le jeu Attention à la marche, puis plus tard une autre société pour 10,9 millions d'euros, renforçant ainsi sa collaboration avec le groupe.

Ces révélations interviennent dans un contexte où d'autres animateurs comme Cyril Féraud ou Bruce Toussaint font également parler d'eux dans différents médias, mais le cœur de l'actualité reste la performance et les histoires personnelles des candidats des 12 coups de midi





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