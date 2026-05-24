Latino est la nouvelle priorité de Disney ? Sur le point de consolider les achats ?

HBO, Paramount +, Netflix, Disney... les géants du streaming videos se réveillent, les promesses de podcasts vidéos ne cessent d'augmenter. Il est temps de comprendre quel est l'enjeu et quel est le registre.

Ces dernières années, et notamment avec l'arrivée récente des podcasts vidéos , on se demandait pourquoi les géants du streaming vidéo ne se préparaient pas à se jeter dans la course.

En effet, HBO a annoncé début de semaine le lancement d'une offre de podcasts, avec en tête de gondole un programme intitulé ) et les suivants seront publiés au rythme d'un épisode par semaine, deux par film, pour un total d'environ 16 heures de contenu. La version vidéo est exclusive à HBO Max, tandis que la version audio est accessible sur Apple Podcasts et Spotify.

Hollywood Reporter souligne que Paramount + se prépare également à faire son entrée dans le domaine du podcast. Côté Netflix, il ne faudrait pas oublier qu'il avait déjà avancé ses propres pions l'an dernier en concluant des accords d'exclusivité avec The Ringer, iHeartMedia et Barstool Sports pour la diffusion de futurs contenus.

Une chose est sûre, ce qui pouvait sembler être un canal d'expression marginal destiné aux fans est sur le point de devenir un enjeu central pour les géants du streaming en lutte pour capter notre attention par tous les moyens, d'abord sur nos écrans, et maintenant dans nos oreilles





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