Last session of hereditary peers in the British House of Lords

The last session of the British House of Lords, which was attended by the hereditary peers, came to an end. The hereditary peers, who were the peers who inherited their titles, were no longer members of the chamber.

Le mercredi 29 avril, à l'heure du déjeuner, l'évêque de Sheffield a dirigé la prière à la chambre haute du Parlement. Suite à cette tradition, les nobles lords et ladies ont tourné le dos à la salle, comme des fans de foot faisant une grecque.

Chaque jour commence par des prières, et depuis des siècles, l'assistance prie en pivotant vers les murs derrière elle. Mais à cette occasion, un petit nombre, parmi ceux qui étaient présents, a tourné le dos pour de bon à la chambre. La séance parlementaire qui a pris fin cette semaine-là était en effet la dernière à laquelle assistaient les pairs héréditaires à la Chambre des lords.

XIIIe siècle - Le roi Édouard 1er rassemble en 1295 un Parlement composé de membres du clergé et de la noblesse ainsi que de représentants issus des comtés et des villes. Deux chambres distinctes émergent. Les représentants des comtés et des villes se réunissent dans la Chambre des communes. Les religieux (lords spirituels) et la noblesse (lords temporels) forment la Chambre des lords.

Siècle - Le Bill of Rights de 1689 institue la primauté du Parlement sur le monarque. Une loi votée en 1694 instaure le principe d'élections régulières à la Chambre des communes. 1911 - Le Parliament Act limite les pouvoirs de la Chambre des lords : les pairs ne peuvent empêcher l'adoption d'une loi, mais seulement en retarder le vote.

Comme en France, le bicamérisme britannique est donc davantage favorable à la chambre basse du Parlement. 1999 - Le Premier ministre travailliste, Tony Blair, limite à 92 le nombre de pairs héréditaires. Une mesure temporaire, dans l'attente d'une véritable réforme de l'institution. 2011 - Un projet de loi présenté par la coalition entre les conservateurs et les libéraux-démocrates au pouvoir propose de faire passer la Chambre des lords de 800 à 300 membres, pour l'essentiel élus.

L'idée est abandonnée un an plus tard. 2024 - Le travailliste Keir Starmer s'engage à supprimer la pairie héréditaire. Un projet de loi en ce sens est déposé puis adopté en mars 2026. À la clôture de cette séance, ceux des nobles lords qui siègent en vertu de leurs pairies héréditaires cesseront d'être des membres de cette chambre. Au nom de la chambre, je rends hommage à leurs éminents services et leur présente nos sincères remerciements.

Avant les élections de 2024, le travailliste sir Keir Starmer a souvent évoqué la possibilité d'abolir la Chambre des lords, mais pour l'heure, cela ne s'est pas concrétisé. Voilà ce qui est en l'espèce son unique réforme, le retrait obligatoire de quelque 85 pairs héréditaires, dont 25 vont revenir en tant que pairs à vie.

On peut supposer que lord Forsyth de Drumlean a été bien avisé de ne pas en faire toute une affaire, car c'est un développement somme toute assez insignifiant. Il serait difficile, tant sur le plan moral que démocratique, de défendre au XXIe siècle le principe d'un siège à la Chambre des lords détenu de droit par son occupant du fait de sa naissance. Et pourtant, c'est loin d'être la pire aberration de l'institution.

M'a déclaré Richard Fletcher-Vane, également connu en tant que lord Inglewood, en quittant la chambre pour la dernière fois. Fletcher-Vane est un personnage hors du commun, entre autres parce que son mandat de législateur non élu a été interrompu par des périodes où il a été effectivement élu, au Parlement européen. Elle a honte de ses compétences. Personnellement, j'ai toujours considéré qu'elle devrait jouer un peu plus des muscles, qu'elle devrait s'imposer de façon un peu plus agressive.

Je suis un partisan du bicamérisme, de l'équilibre des pouvoirs. De nos jours, la chambre haute est de plus en plus une dépendance de la chambre basse





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