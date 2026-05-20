Last Orient-Express Train Journeys on 20th, 19th & 16th Mai 1977

Explore the final train journey of the Orient-Express, marking the end of a legendary railway and its transformation into a tourist train service.

ÉPHÉMÉRIDE DU 20 MAI - Voici tout ce qu’il faut savoir pour bien commencer la journée… Aujourd’hui, on fête les Bernardin. Et aussi les Bernardine…Imaginez l’effervescence sur les quais de la gare de Lyon à Paris.

Le 20 mai 1977, peu avant minuit, le célèbre Orient-Express s’ébranle pour la toute dernière fois en direction d’Istanbul. Cet événement marque la fin d’une ligne régulière mythique de près d’un siècle, fermant le chapitre d’une épopée ferroviaire qui a fait rêver des générations entières de têtes couronnées, d’écrivains et même d’espions. Ce déclin était malheureusement inéluctable. Face à la démocratisation fulgurante de l’aviation commerciale et à la modernisation des transports, avait perdu de sa superbe.

Dans les années 1970, le palace roulant des Années folles s’était transformé en un convoi fatigué, rebaptisé « Direct-Orient », emprunté principalement par des travailleurs frontaliers ou des aventuriers au budget serré. Pourtant, pour ce dernier départ, le train affiche complet… Au-delà de la nostalgie de ce mois de mai 1977, ce dernier trajet signe surtout un véritable changement d’époque. L’avion a définitivement gagné la bataille de la vitesse et de la praticité.

Si le nom d’a ensuite été racheté pour créer des trains touristiques ultra-luxueux reserved à une clientèle fortunée, la véritable ligne régulière, celle qui servait de trait d’union quotidien entre l’Occident et les portes de l’Asie, s’est bel et bien arrêtée sur ce quai





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