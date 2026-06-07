Last Buzzer Debate of GG du Sport

The final buzzer debate of the GG du Sport program, featuring heated arguments and debates between the hosts and guests.

Sur le buzzer c'est le dernier débat des GG du Sport ! Pile à temps pour s'écharper une dernière fois lors de l'émission… Les Grandes Gueules du Sport montent au créneau : un face à face toujours brûlant dans le Ring des GG, un capitaine Cessieux qui prend le brassard pour pousser un coup de gueule, et un dernier quart d'heure nostalgie avec les GG remontent le temps !

C'est le programme de 10h00 à 11h00 dans les Grandes Gueules du Sport. Une actu sportive, un débat, et deux camps : c'est le Ring des GG ! Nos Grandes Gueules du Sport s'affrontent à coup d'arguments... Mais à la fin, c'est vous les auditeurs, qui choisissez l'équipe victorieuse !

Chaque samedi et dimanche de 9h00 à 12h00, les 'Grandes Gueules du Sport' analysent et débattent de l'actu sport de la semaine. Jean-Christophe Drouet et Christophe Cessieux sont entourés de sportifs de renom : David Douillet, Pascal Dupraz, Sarah Pitkowski, Denis Charvet, Frederic Weis, Marc Madiot, Marion Bartoli, Julien Benneteau, Jérôme Pineau, Frédéric Lecanu ou Cédric Heymans.

Pas de temps de s'échauffer, les 'Grandes Gueules du Sport' démarrent fort dès 9h30 : la UNE c'est l'actu brûlante du sport, entre infos, analyses et débats. Chaque samedi et dimanche de 9h30 à 12h00, les 'Grandes Gueules du Sport' analysent et débattent de l'actu sport de la semaine.

Jean-Christophe Drouet et Christophe Cessieux sont entourés de sportifs de renom : David Douillet, Marie Martinod, Pascal Dupraz, Sarah Pitkowski, Sophie Kamoun, Denis Charvet, Frederic Weis, Olivier Panis, Marc Madiot, Marion Bartoli, Cyrille Maret, Jérôme Pineau ou Renaud Longuèvre. La dernière ligne droite des 'Grandes Gueules du Sport... Le vestiaire des GG, le débat sur le buzzer… Et le jeu des GG ! Le grand jeu des GG du Sport !

Venez vous confronter à David Douillet, Pascal Dupraz, Sarah Pitkowski, Denis Charvet, Frederic Weis, Marc Madiot, Marion Bartoli, Julien Benneteau, Jérôme Pineau, Frédéric Lecanu ou Cédric Heymans. Sur le buzzer c'est le dernier débat des GG du Sport ! Pile à temps pour s'écharper une dernière fois lors de l'émission…La défense des Bleus est-elle son point faible ? Flo souhaiterait voir Zaïre-Emery titulaire à droite ! – 06/0





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