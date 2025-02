LaserHappy : Un Séjour pour Éliminer les Dépendances

Le centre LaserHappy offre une solution unique et efficace pour lutter contre les dépendances au tabac, à la vape, au cannabis et au sucre. Grâce à la photobiomodulation laser, une technique douce et indolore ciblant les points auriculaires, les patients peuvent se libérer de leurs addictions en une seule séance.

Le centre LaserHappy se spécialise dans le traitement de la dépendance au tabac, à la vape, au cannabis et au sucre en une seule séance, avec un taux de réussite de 90 %. Cette méthode, appelée photobiomodulation laser, utilise une technique douce qui cible les points auriculaires (oreille externe) associés à chaque dépendance .

Depuis 50 ans, cette technique, scientifiquement éprouvée, est indolore, ne présente aucun effet secondaire, ne laisse aucune marque et promet un sevrage dès la première séance, sans sensation de manque, sans compensation ni prise de poids. Une séance dure 1 heure et commence par un entretien pour découvrir le profil de chaque patient et lui fournir des informations sur la méthode. Après une détection des zones réflexes de l'oreille, liées à l'addiction concernée, le traitement peut commencer. Bénédicte, praticienne LaserHappy, explique que « ces zones réflexes, les plus puissantes du corps, permettent au laser d'éliminer la dépendance physique, mais pas celle d'ordre psychologique. C'est pourquoi, en fin de séance, je donne des conseils pour éviter la reprise des mauvaises habitudes ».Passionnée par la santé et les médecines alternatives, Bénédicte s'est depuis une quinzaine d'années intéressée au phénomène de l'addiction. « Petite, je me battais déjà pour que mes parents arrêtent de fumer. Aujourd'hui, j'ai envie d'aider les gens à retrouver une vie saine », confie-t-elle. Elle peut déjà témoigner de très bons résultats, comme l'histoire d'un homme qui fumait près de 30 cigarettes par jour depuis 25 ans et a pu s'arrêter sans aucune tentation pendant les 15 jours suivant la séance. « Je me souviens aussi d'une jeune femme de 23 ans, dépendante du cannabis depuis l'adolescence. Elle avait perdu toute vie sociale et ne pouvait manger ou dormir sans cette substance. Hospitalisée pendant deux mois, elle avait rechuté. Grâce au laser, elle est enfin libérée de cette dépendance », affirme-t-elle. Centre LaserHappy 264 Av de Muret à Toulouse (Tram Marcel Cavaillé) – Du lundi au vendredi sur rendez-vous – www.laserhappy.co





