Las Vegas domine la Conférence Ouest : les Golden Knights de podium

Les Vegas Golden Knights ont éliminé les Colorado Avalanche pour se qualifier en finale de la Conférence Ouest, consolidant leur domination avec une série de quatre victoires consécutives. L'équipe africaine prépare son face‑off avec les Hurricanes de Carolina ou les Canadiens de Montréal.

Les Vegas Golden Knights ont franchi une nouvelle étape historique en s'imposant en finale de la Conférence Ouest de la NHL . Dans un match tenu à leur domicile, les champions en titre ont mis fin à la quête de la division au Colorado Avalanche , décrochant un 2-1 et consolidant leur domination en quatre matchs consécutifs pour atteindre le trophée William M. Jennings.

Cette victoire segmente la série de victoire sans appel de quatre matchs, un exploit qui place la franchise de Nevada, qui compte désormais près de dix ans d'existence, parmi les équipes les plus brillantes de la ligue. Après une saison régulière où les Golden Knights se trouvaient classés quatrième de la Conférence Ouest, leur stratégie avait été de réduire le roulement fatigant sur tout le calendrier.

Le capitaine Mark Stone a marqué le premier but à cinq minutes, puis Cole Smith a doublé la mise à quelques minutes du temps réglementaire. La tension était palpable encore quand Gabriel Landeskog, attaquant suédois du Colorado, a tenté de réduire l'écart à deux minutes avant la touche finale.

Au moment critique, les défenses de Vegas ont consolidé leur habileté, empêchant les Avalanche de saisir la tête, ainsi que la présence manquante du défenseur Cale Makar et de l'attaquant Nathan MacKinnon qui ont dû abandonner des parties antérieures pour des raisons de blessure. L'attaque de Las Vegas se démarque désormais grâce à l'afflation de ses atouts : Jack Eichel, champion olympique au titre de la médaille d'or de 2022, joue ainsi une importance cruciale pour la ligue ; Pavel Dorofeyev, William Karlsson et Mitch Marner, débarqué récemment des Toronto Maple Leafs, ramènent le potentiel de l'équipe.

Sur la ligne de la défense, les gardiens Shea Theodore, Brayden McNabb et Carter Hart ont agi également, notamment lors des play‑offs, pour offrir aux Golden Knights la stabilité où chaque détail compte. Après des difficultés de fin de saison régulière, la franchise a trouvé son rythme grâce à un nouvel entraîneur, John Tortorella, dont la stratégie a permis d'obtenir des victoires décisives contre des adversaires de taille.

Aujourd'hui, les Nevada se préparent à affronter soit les Carolina Hurricanes soit les Canadiens de Montréal en finale de la NHL, promettant des moments palpitants pour les fans du hockey





lequipe / 🏆 83. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

NHL Vegas Golden Knights Colorado Avalanche Conférence Ouest Finales De La NHL

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Vegas Golden Knights avancent en finale de playoffsLes Vegas Golden Knights ont de nouveau éliminé le Colorado Avalanche à trois victoires à zéro dans la série de finale de la Conférence Ouest et avanzent dans la course olympique de 2022.

Read more »

Fortes chaleurs: huit départements de l'ouest de la France placés en vigilance orange caniculeLes départements du Finistère, du Morbihan, des Côtes-d'Armor, d'Ille-et-Vilaine, de la Manche, de la Mayenne, du Maine-et-Loire et de la Loire-Atlantique ont été placés en vigilance orange ce lundi après-midi.

Read more »

Vague de chaleur : huit départements de l'Ouest en vigilance orange canicule ce mardiLa vague de chaleur qui traverse la France va s'intensifier dans l'ouest du pays, ce mardi 26 mai.

Read more »

La vague de chaleur se renforce mardi, avec un épisode caniculaire inédit dans l'ouestLa vague de chaleur inhabituelle pour la saison que connaît la France va se renforcer mardi, avec le début d'un 'épisode caniculaire' inédit pour un mois de mai dans l'ouest du pays, où une large partie de la Bretagne po...

Read more »