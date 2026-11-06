Larzac et Vallées met fin au Transport d'utilité sociale, un service de mobilité solidaire

La communauté de communes Larzac et Vallées ne reconduit pas le Transport d'utilité sociale, arrêté le 30 septembre 2026 après 394 trajets en dix-huit mois.

Le Transport d'utilité sociale (Tus) Larzac et Vallées a pris fin le 30 septembre 2026, après dix-huit mois d'expérimentation. La communauté de communes Larzac et Vallées a choisi de ne pas reconduire ce dispositif de mobilité solidaire, qui permettait aux habitants sans solution de déplacement de rejoindre notamment leurs rendez-vous médicaux.

En dix-huit mois, 394 trajets ont été effectués. Les conducteurs bénévoles ont parcouru plus de 24 000 kilomètres, dont près de 20 200 avec des passagers à bord. Le service était pourtant plébiscité par ses bénéficiaires.

Also read La saison culturelle se poursuit en novembre 2026 à la médiathèque de Saint-Chamas

Comment fonctionnait le Transport d'utilité sociale

Le Transport d'utilité sociale a été mis en place au printemps 2025 pour compléter les dispositifs existants, notamment le transport à la demande. Il répondait à un besoin concret dans les campagnes, où certains habitants ne conduisent plus et où les transports collectifs sont peu adaptés.

Né d'une réflexion du groupe de travail Santé Mobilité et du comité citoyen, le Tus visait les personnes dont les ressources ne permettent pas de prendre un taxi. Il facilitait ainsi l'accès aux soins et limitait l'isolement de ces habitants.

Advertisement

Le fonctionnement reposait sur une organisation partenariale associant le Parc naturel régional des Grands Causses, la communauté de communes Larzac et Vallées, l'association AFR, chargée de la gestion administrative, et l'espace de vie sociale, responsable de l'animation. Les usagers passaient un appel téléphonique, un conducteur bénévole assurait le trajet, et le tarif restait accessible.

Les déplacements concernaient principalement les rendez-vous médicaux, mais aussi les courses et les services de proximité. Les trajets ont donc couvert à la fois les besoins de santé et les besoins du quotidien.

Pourquoi la communauté de communes arrête le Tus

La communauté de communes Larzac et Vallées ne conteste pas les résultats du Transport d'utilité sociale, mais estime que son organisation logistique doit être améliorée. Elle souhaite disposer de temps pour repenser sa politique globale de mobilité.

Le coût constitue un autre enjeu. L'expérimentation a bénéficié de financements spécifiques, notamment du programme TIMS, mais sa poursuite exigeait désormais de construire un financement pérenne.

Le texte rappelle que Tarn Vallée assume déjà un effort de 30 000 à 40 000 euros par an pour le transport à la demande, organisé dans le cadre d'une délégation de la Région. Dans un contexte de budgets locaux contraints, l'arbitrage pèse lourd. Le dispositif aurait pu être prolongé jusqu'en décembre 2028 grâce au fonds national d'aménagement et de développement du territoire (FNADT), mais la communauté de communes n'a pas souhaité le poursuivre sous cette forme.

Advertisement

Conséquences pour les usagers et calendrier de la mobilité

Pour les usagers, la fin du Transport d'utilité sociale crée un vide immédiat. À Sauclières, Yvette, 85 ans, ne sait plus comment elle se rendra chez le médecin depuis que le service a cessé.

Veuve depuis le décès de son mari, Yvette utilisait le Tus pour vivre seule sans dépendre systématiquement de ses proches. Elle a été informée de la fin du service par courrier à la fin juillet, une annonce qu'elle décrit comme une rupture brutale.

Son cas n'est pas isolé. Entre avril 2025 et septembre 2026, le dispositif a accompagné 59 bénéficiaires, dont 34 utilisateurs réguliers, et près de 77 % avaient plus de 65 ans. Selon les chiffres cités, 92 % renonçaient à certains déplacements avant l'arrivée du service, 93 % ont pu reprendre un suivi médical grâce à lui et 86 % déclarent se sentir moins isolés. La satisfaction moyenne atteint 9,8 sur 10.

La communauté de communes entend remettre à plat ses choix en matière de mobilité dans le cadre de son plan de mandat. Le texte indique une présentation prévue à la rentrée 2027, tandis qu'un autre passage évoque le mois de janvier pour répondre à ces questions.