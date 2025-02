Larve de Mouche Mimique : Une Stratégie Efficace pour Infiltrer les Termitières

Une nouvelle espèce de larve de mouche a été découverte dans le désert marocain. Cette larve utilise une stratégie fascinante pour survivre en se camouflant parmi les termites. Elle porte un masque sur son dos qui imite parfaitement un termite adulte et diffuse la même odeur corporelle. Les chercheurs tentent de déterminer si cette interaction est un parasitisme ou une relation symbiotique.

Cette découverte a été faite lors d'une expédition scientifique à la recherche de papillons et de fourmis dans l'Anti-Atlas, une chaîne de montagnes du sud-ouest du Maroc, par Roger Vila, de l'Institut de biologie évolutive à Barcelone, en Espagne. \« Quand nous avons soulevé une pierre, nous avons trouvé une termitière dans laquelle il y avait trois larves de mouche jamais observées auparavant. » explique Vila. Ces larves possèdent une tête non fonctionnelle ornée d'antennes et de palpes de la même taille que ceux d'un gros termite moissonneur. En réalité, ces structures correspondent aux trous de respiration des larves, qui portent également des sortes de tentacules autour de leur corps. Ce masque, combiné à leur capacité à imiter l'odeur des termites, leur permet d'éviter d'être détectées et probablement démembrées par les termites. Les chercheurs ont constaté que la composition chimique des larves correspondait à celle des termites. \Cependant, les chercheurs ne savent pas encore si ce comportement relève d'un parasitisme social ponctuel, permettant aux larves de se développer dans un environnement protecteur et riche en nourriture, ou d'une relation symbiotique, dans laquelle les termites tireraient un avantage de la présence des mouches dans leur colonie. Pour déterminer la nature de cette interaction, il faudrait des observations à long terme, englobant tous les stades de croissance de la mouche. Malheureusement, maintenir une termitière du désert en laboratoire est un défi considérable, ce qui pourrait rendre cette question un mystère pour les scientifiques.





