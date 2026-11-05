Lanton étudie l'interdiction du meeting de Francis Lalanne et Dieudonné

La mairie de Lanton envisage d'interdire le meeting de Francis Lalanne et Dieudonné le 7 novembre à Blagon. La salle privée a été louée par un élu RN local.

La commune de Lanton, située en Gironde, a annoncé jeudi 5 novembre qu'elle étudiait les mesures juridiques nécessaires pour potentiellement interdire un meeting politique prévu samedi 7 novembre. Cette manifestation, organisée dans le cadre de la campagne présidentielle, rassemblera le chanteur Francis Lalanne et son soutien principal, le humoriste Dieudonné. L'événement suscite une vive tension dans la commune, particulièrement sensible aux récents désastres environnementaux.

Contexte et lieu de la manifestation

Le rassemblement est programmé pour samedi 7 novembre à 19 heures. Il se déroulera dans la salle privée Au cœur des Nargues, située dans le quartier de Blagon. Ce lieu n'appartient pas à la municipalité, mais a été loué par Stéphane Gonzalez. Ce dernier est l'un des quatre élus du Rassemblement national (RN) siégeant au conseil municipal de Lanton. Cette information contextuelle est cruciale pour comprendre les dynamiques locales de cet événement controversé.

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Francis Lalanne, candidat à l'élection présidentielle, investira cette salle avec Dieudonné. Ce dernier est une figure complexe du paysage médiatique français, connu pour ses multiples condamnations judiciaires pour apologie du terrorisme, injures publiques, incitation à la haine raciale et antisémitisme. Il était également un proche ancien du Front national, Jean-Marie Le Pen ayant même été le parrain de sa fille. La présence de ces deux personnages crée un profil à risque juridique et sécuritaire majeur pour les autorités locales.

Prise de position de la municipalité

Dans un communiqué publié en fin d'après-midi du 5 novembre, la mairie de Lanton tient à préciser qu'elle n'est en rien associée à cette manifestation. Elle insiste sur le fait qu'aucun espace ni aucun équipement communal n'a été ni sollicité ni accordé par la municipalité pour cet événement. Cette distinction juridique vise à dissocier l'institution communale des actions privatives du lieu de rendez-vous.

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La municipalité exprime également sa profonde réprobation face à cet événement. Elle dénonce toute tentative de récupération politique du drame humain que constituent les incendies dévastateurs de l'été. La commune et particulièrement le village de Blagon restent profondément meurtris par ces catastrophes naturelles. L'entourage de Francis Lalanne avait auparavant indiqué qu'un éclairage particulier serait porté sur les incendies et leurs conséquences lors de cette journée, ce qui motive l'indignation de l'exécutif local.

Démarches officielles et perspectives

Garant des valeurs républicaines et de la tranquillité publique, le maire de Lanton s'est immédiatement rapproché de la Préfète de la Gironde et des forces de gendarmerie. L'objectif est d'analyser la situation sous tous ses angles et d'étudier l'ensemble des suites juridiques possibles. Parmi ces options figure l'éventualité d'une interdiction pure et simple de la manifestation. Cette étape administrative représente le levier principal dont dispose l'État pour empêcher le rassemblement.

Les services compétents restent pleinement mobilisés pour prévenir tout trouble à l'ordre public. La sécurité des riverains et la quiétude de la population constituent des priorités absolues pour les autorités départementales. La situation reste dynamique à moins de quarante-huit heures de l'événement. Les citoyens et les observateurs politiques surveilleront les décisions finales prises par la préfecture en réponse à cette demande de restriction.