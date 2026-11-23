La mairie de Lanta investit dans une centrale solaire de 250 kWc pour réduire sa facture énergétique et générer 900 000 € d'économies sur 30 ans.

La commune de Lanta, située en Haute-Garonne, lance une initiative majeure pour transformer sa production énergétique. Le maire de Lanta, Rémi Diaz, propose l'installation d'une centrale solaire composée d' ombrières photovoltaïques au sein du complexe sportif communal. Cet investissement stratégique vise à générer près de 900 000 € d'économies sur une durée de trente ans, tout en réduisant significativement la dépendance aux coûts fluctuants de l'électricité.

Installation d'ombrières solaires au complexe sportif

Le projet consiste à implanter des structures photovoltaïques aux abords du stade municipal de Lanta. Comme c'est déjà le cas à Caraman, la commune prévoit de doter son infrastructure sportive de ces nouvelles technologies énergétiques. Les ombrières seront positionnées de manière précise sur le site : une bande s'étendra entre le terrain d'honneur et le terrain d'entraînement. Une autre partie couvrira le parking du club-house et de la section tennis. Cette disposition maximale permet d'optimiser l'espace disponible tout en produisant de l'énergie propre directement sur place.

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Principe d'autoconsommation et de voisinage

L'électricité générée par ces ombrières ne sera pas vendue massivement mais consommée localement par les bâtiments communaux. Le maire explique que le projet repose sur un principe d'autoconsommation collective élargie. Concrètement, tant que la production dépasse les besoins des bâtiments proches, l'énergie transite de proche en proche jusqu'à deux kilomètres de rayon. Cette configuration permet d'alimenter plusieurs infrastructures publiques simultanément, garantissant une utilisation optimale de chaque kilowattheure produit par la centrale.

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Financement et perspectives financières

La puissance crête de cette future centrale photovoltaïque sera d'environ 250 kWc. L'exploitation annuelle nécessite un budget d'entretien d'environ 5 000 €. Cependant, la revente de surplus potentiels est estimée à 9 000 € par an. Pour financer l'opération, la municipalité sollicite le soutien de deux entités institutionnelles majeures. Elle demande des subventions auprès de l'État via le Fonds vert, qui accompagne les projets d'accélération de la transition énergétique. Le Département de la Haute-Garonne a également annoncé qu'il soutiendrait activement les initiatives allant dans ce sens environnemental.

Calendrier de mise en œuvre

Les travaux de construction ne devraient pas commencer avant le deuxième semestre 2027. Ce délai est nécessaire pour obtenir les subventions demandées et finaliser les démarches administratives préalables. Une fois opérationnelle, cette installation permettra de faire baisser la facture énergétique de la commune. L'électricité produite alimentera directement les différentes infrastructures de Lanta, sécurisant ainsi les budgets communaux pour les trois décennies à venir face à l'augmentation continue du coût de l'énergie.