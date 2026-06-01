Lannemezan lance un jeu-concours sur le Tour de France avant son départ

La commune de Lannemezan, qui sera village-départ du Tour de France le 8 juillet, a organisé un jeu-concours sur les réseaux sociaux pour tester les connaissances des habitants sur la Grande Boucle. Deux gagnants ont été désignés et ont reçu des lots aux couleurs de la ville et de l'événement, dans le cadre de la dynamique pré-événementielle.

La commune de Lannemezan , dans les Hautes-Pyrénées , se prépare à vivre au rythme du Tour de France. Alors que la ville sera le village-départ d'une étape le mercredi 8 juillet prochain, la municipalité a organisé un grand jeu-concours sur ses réseaux sociaux pour impliquer ses habitants et les passionnés de cyclisme dans l'événement.

Cette initiative visait à tester les connaissances des participants sur l'histoire de la Grande Boucle et sur les liens particuliers qui unissent la course à la cité du Plateau. Les participants devaient répondre à trois questions précises et identifier deux amis en commentaire.

Le portait notamment sur le nombre de départs d'étapes du Tour de France masculin déjà organisés à Lannemezan, sur la distance de l'étape future reliant Lannemezan à Pau, ainsi que sur le recordman du nombre de victoires d'étapes sur la Grande Boucle. Les réponses ont été révélées : Lannemezan a déjà accueilli cinq départs d'étapes (en 1999, 2002, 2004, 2008 et 2015), l'étape Lannemezan-Pau mesurera 158 kilomètres, et le Britannique Mark Cavendish détient le record de victoires d'étapes avec 35 succès.

À l'issue du tirage au sort, deux lauréats ont été désignés. Sur Instagram, Jessica Aspet a remporté deux places pour le spectacle "Belcantor" d'Omar Hasan, prévu le 11 juin à la salle des fêtes. Sur Facebook, Mathis Barrère a gagné deux entrées pour le one-man-show "MiHomme MiCro", présenté dans la même salle. Le maire Laurent Lages, entouré de ses adjoints Malika Markiewicz, chargée de l'animation, et Christophe Cailleaux, adjoint aux sports, a remis aux gagnants leurs lots.

Chaque lauréat a reçu un panier gourmand confectionné par Le Fruitier Palmer, un tote bag et un stylo aux couleurs de la ville, l'affiche officielle du Tour de France ainsi qu'une affiche spécialement créée par la commune. Ils se sont également vu offrir deux places pour l'un des spectacles de la programmation culturelle locale.

Au-delà des récompenses des deux gagnants, de nombreux autres participants pouvaient tenter leur chance pour remporter divers lots aux couleurs de la ville et du Tour de France. Cette opération s'inscrit dans la dynamique créée autour du prochain départ de la Grande Boucle depuis Lannemezan.

C'est une belle manière pour la commune de faire vivre l'événement en amont et de fédérer habitants et amateurs de cyclisme autour de ce rendez-vous sportif majeur, tout en valorisant son patrimoine et son attachement à la plus grande course cycliste au monde





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