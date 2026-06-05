Hugo Boyer, originaire de Langon, est finaliste du Meilleur caviste de France. Il est accompagné par Rémi Dubois, également originaire de Langon. Ils ont repris la Cave des Carmes, une ancienne cave de Langon, qui a été désignée comme une des meilleures caves de France.

Vin .

« Il y a du niveau, c’est costaud » : à Langon, Hugo Boyer est finaliste du Meilleur caviste de France La Cave des Carmes figure cette année dans la liste des finalistes du concours du Meilleur caviste de France. ÉcouterRetenue sur 140 participants, la Cave des Carmes figure dans la liste des finalistes du concours national.

Avant les dernières étapes en octobre, Hugo Boyer et Rémi Dubois content leur amour pour le vin, des quilles aux grands crus, des grands noms jusqu’aux petites histoires sans la pénombre de la cave, les étiquettes débordent des casiers. Du rouge, du blanc, du sec, du doux, du connu, du confidentiel.

« Je n’ai aucune idée du nombre de références. » Quand ils ont repris l’affaire en 2020, on leur avait pourtant conseillé de ne pas dépasser « trois références par casier ». Rémi Dubois regarde autour de lui, à droite, à gauche. Le caviste éclate de rire.

« Zut. » Le quota a explosé. Le concours organisé par Kedge Business School, samedi 2 mai, rassemblait plus de 40 étudiants et amateurs de vin aux connaissances déjà affûtées. Un rendez-vous dans lequel se croisent les ambassadeurs de demain Un moment magique.

Le sauvetage de crus exceptionnels du château d’Yquem, oubliés sous le plancher d’une chapelle en Bohème Oubliés sous le plancher d’un château en Bohème, des crus exceptionnels du château d’Yquem datant de la fin du XIXe siècle ont été restaurés par le domaine bordelais Plus ancienne cave de Langon, la Cave des Carmes ressemble moins à un commerce qu’à une bibliothèque dont les livres se boiraient. On y entre pour acheter une bouteille. On y reste pour les histoires.

La leur a commencé il y a vingt ans, quand Hugo Boyer et Rémi Dubois se sont rencontrés au lycée viticole de La Tour-Blanche, à Bommes.

« J’étais arrivé là un peu par hasard. Je n’étais pas hyper bon à l’école. Et j’ai découvert cet univers avec des profs passionnés », se remémore le premier. Les cours, les voyages, les dégustations… Et ce « prof » aussi, qui leur apprend que le vin ne se résume ni à un cépage ni à une fiche technique.

« Il nous montrait toute l’émotion derrière une dégustation. Quand il en parlait, il levait les yeux au ciel. » La magie des passionnés. Nés en 1989 et 1990 – « de très bons millésimes », « de la qualité partout » –, les deux amis parlent désormais de leurs bouteilles avec le même regard que leur ancien professeur.

En 2020, ils s’associent pour reprendre la Cave des Carmes. Plus tard, en 2024, ils tourneront la page de leur bar à vin de la rue Maubec, La Barrique, pour se consacrer entièrement au commerce.

« Aujourd’hui, les gens peuvent acheter leur vin sur Internet depuis leur téléphone. On n’est pas dupes. Nous, on est là pour leur proposer une expérience, un moment de partage. C’est ce qu’ils viennent chercher » Goûter, encore et toujours.

Chaque bouteille présente sur les étagères est passée entre leurs mains. Chaque semaine apporte son lot de découvertes. La dernière ? Un rouge des côtes catalanes, dégusté quelques jours plus tôt.

Voilà Rémi Dubois lancé dans le récit du domaine, d’une rencontre. Les deux cavistes le murmurent et le revendiquent, ils sont aussi des conteurs d’histoires.

« Nous, on est là pour proposer une expérience, un moment de partage. C’est ce que les gens viennent chercher » « Ici, il y a vraiment de tout. On a des vins à partir de 6 euros, et ça va jusqu’à des sommes bien plus importantes. Il faut que l’on puisse proposer des grands noms comme des petites pépites, nos coups de cœur de cavistes.

Mais en dessous de 6 euros, on considère que ça met en péril le viticulteur. » À l’heure où la filière viticole traverse une crise importante et où les prix tirent vers le bas, « on a aussi un rôle social ».

Investie à 100 % dans la filière, la Cave des Carmes figure cette année dans la liste des finalistes du concours du Meilleur caviste de France, organisé tous les ans par le Syndicat des cavistes professionnels et le magazine « Cavistes & Co ». Quelque 140 candidats étaient en lice au départ, et 40 ont décroché leur billet pour la finale. Parmi eux, quatre Néo-Aquitains dont un représentant de la Cave des Carmes : Hugo Boyer.

« J’ai toujours aimé la compétition. Je me suis dit que c’était aussi une excuse pour me remettre dans les bouquins et bûcher un peu





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