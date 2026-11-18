Découvrez la Cream Skin Cerapeptide de Laneige disponible chez Sephora. Cette lotion 2-en-1 offre 120h d'hydratation et raffermit la peau à 33 euros.

La marque de soins de la peau coréens Laneige renforce sa présence sur le marché français grâce à un partenariat stratégique avec la enseigne de parfumerie Sephora. Cette collaboration met en lumière un produit spécifique conçu pour répondre aux besoins croissants en matière d'hydratation cutanée, un sujet de préoccupation majeur pour les consommateurs français.

Une lotion 2-en-1 pour une hydratation prolongée

Le produit phare de cette initiative est la Cream Skin Cerapeptide Toner & Moisturizer, une lotion légère qui fonctionne simultanément comme un tonique et un hydratant. Cette formulation innovante vise à établir une véritable barrière hydratante pour le visage, en s'appuyant sur l'alliance des innovations modernes et des méthodes traditionnelles de soins de la peau développées en Corée.

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Les retours d'expérience des utilisatrices démontrent une unanimité sur l'efficacité du produit, particulièrement pour les peaux sèches qui sont nourries en profondeur. Les données techniques indiquent une hydratation immédiate accrue de 836 %, accompagnée d'une rétention d'humidité pouvant durer jusqu'à 120 heures après l'application.

Ingrédients clés et méthode d'application

La composition du soin repose sur deux axes principaux : l'hydro-céramide et un double peptide. L'hydro-céramide combine l'acide hyaluronique et le céramide pour restaurer instantanément l'hydratation perdue, tandis que les peptides améliorent l'élasticité et le tonus de la peau.

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L'application est prévue matin et soir après un nettoyage complet du visage. L'utilisateur doit déposer le produit sur la peau sèche et masser doucement avec des mouvements circulaires en incluant le cou. Le produit a été testé sous contrôle dermatologique pour garantir sa sécurité d'utilisation quotidienne.

Prix, disponibilité et contexte éditorial

La Cream Skin Cerapeptide Toner & Moisturizer est commercialisée dans un flacon de 100 ml. Le prix de vente est fixé à 33 euros pour ce format. La vente est exclusivement disponible via le site internet de l'enseigne Sephora, qui sert de distributeur exclusif pour cette marque jusque-l peu connue en France.

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