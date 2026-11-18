Découvrez la lotion 2-en-1 Laneige vendue sur Sephora. Elle offre 836 % d'hydratation immédiate et 120 heures de tenue. Prix : 33 euros.

La marque cosmétique coréenne Laneige, fondée en 1994, propose une solution radicale pour contrer les effets desséchants de la saison hivernale sur le visage. Son produit phare, la Cream Skin Cerapeptide Toner & Moisturizer, se présente comme une lotion hydratante 2-en-1 vendue exclusivement sur le site de Sephora. Cette formule innovante vise à restaurer la barrière cutanée tout en apportant un confort immédiat aux peaux sèches et fragilisées.

Une hydratation intensive certifiée 836 pour cent

L'ingrédient central de cette lotion est composé d'hydro-céramides qui associent l'acide hyaluronique et des céramides spécifiques pour renforcer durablement la peau. Dès l'application, ce produit garantit jusqu'à 836 pour cent d'hydratation immédiate pour le visage du consommateur. L'efficacité de cette composition permet également d'assurer jusqu'à 120 heures d'hydratation continue sans interruption.

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Les peptides pour restaurer l'élasticité cutanée

Laneige a intégré des doubles peptides dans sa formule pour cibler spécifiquement la perte d'élasticité caractéristique des peaux matures ou stressées. Ces composés actifs visent à améliorer le confort global de l'épiderme en empêchant la sensation de tiraillement après le lavage. La texture légère et douce s'applique aisément tout en maintenant une propriété hautement hydratante reconnue.

Disponibilité et tarif officiel chez Sephora

Les clients peuvent acquérir la Cream Skin Cerapeptide Toner & Moisturizer directement sur la plateforme en ligne de Sephora. Le flacon est proposé au prix fixe de 33 euros, un tarif indiqué à titre indicatif et susceptible d'évoluer selon les promotions du moment. Cette exclusivité permet aux utilisateurs de bénéficier d'un soin professionnel sans se rendre en boutique physique.

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Recommandations pour optimiser l'usage du produit

Pour profiter pleinement des bienfaits de cette lotion, il est conseillé d'appliquer le produit sur un visage propre et sec. La combinaison des céramides et des peptides permet de maintenir la fermeté de la peau sur le long terme. Les milliers de Coréennes ayant adopté cette routine reconnaissent l'efficacité de la formule pour maintenir une éclat durable.