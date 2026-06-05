Landes : La Poste lance une campagne nationale de sensibilisation aux morsures canines

Face à la recrudescence des attaques de chiens sur les facteurs dans les Landes et en Nouvelle-Aquitaine, La Poste a initié une campagne d'information à destination des propriétaires de canidés. Cinq agents ont déjà été mordus depuis le début de l'année dans le département. L'objectif est de prévenir les risques en impliquant les communes et les maîtres de chiens, avec des mesures concrètes comme la sécurisation des boîtes aux lettres et l'isolement des animaux lors des tournées. Des flyers et des stickers sont distribués, et la suspension de la distribution du courrier est prévue en cas de négligence. La campagne rappelle également les obligations légales et sanctions encourues par les propriétaires en cas de morsure. Elle s'inscrit dans un contexte où la France compte en moyenne 2000 facteurs victimes chaque année.

Dans le département des Landes , La Poste a engagé une vaste opération de sensibilisation pour lutter contre les morsures de chiens subies par ses agents.

Annoncée dans un communiqué daté du 4 juin, cette campagne est déployée depuis le 26 mai 2026 sur l'ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine, après que plusieurs incidents ont été signalés. L'entreprise de messagerie indique que, rien qu'en 2025, 171 accidents du travail liés à des morsures canines ont été recensés dans la région, soit une hausse de 28,8 % par rapport à l'année précédente.

Dans les Landes spécifiquement, 13 agents ont été mordus en 2025, et le groupe déplore déjà cinq attaques depuis le début de l'année 2026. À l'échelle nationale, environ 2000 facteurs sont victimes chaque année de ce type d'agression. Cette campagne vise à impliquer les communes dans la diffusion des messages de prévention, tout en s'adressant directement aux propriétaires de chiens. Elle s'appuie sur un dispositif de communication interne complet et des actions de terrain





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