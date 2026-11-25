Le Département des Landes organise une journée d'étude le 27 novembre 2026 pour harmoniser les pratiques d'évaluation du danger et renforcer la protection des mineurs.

Le Département des Landes structure une initiative majeure dédiée à la sécurité des mineurs pour la journée du vendredi 27 novembre 2026. Cette rencontre professionnelle vise à établir une culture commune de l'évaluation du risque, permettant aux acteurs sociaux de croiser leurs pratiques et d'affiner leurs méthodologies. L'objectif central consiste à améliorer la précision de l' évaluation du danger encouru par les enfants au fil des mesures de protection mises en place.

Méthodologie d'évaluation du risque infantile

La première partie de la journée, programmée de 9 heures à midi, se tiendra à l'Alambic des arts de Villeneuve-de-Marsan. Cette session rassemblera des professionnels de la protection de l'enfance pour consolider une compréhension partagée du risque. Les discussions couvriront l'ensemble du parcours d'intervention, depuis l'étape cruciale du signalement initial jusqu'au placement éventuel. Les participants analyseront également les protocoles de mise à l'abri en urgence et les conditions du retour dans le foyer familial.

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L'expertise sollicitée provient de structures clés du réseau départemental. Plusieurs intervenants prendront la parole pour partager leurs retours d'expérience. Parmi eux, des représentants de la Cellule de recueil des informations préoccupantes (Crip) et du Foyer départemental de l'enfance (FDE). La Maison d'enfants à caractère social (MECS) de Castillon à Tarnos sera également représentée pour enrichir les débats par ses observations terrain.

Stratégies de prévention et maillage territorial

Cette réflexion s'inscrit dans un contexte plus large de lutte contre les violences faites aux enfants. Une attention particulière est portée à la protection des mineurs dans les accueils périscolaires. Des témoignages récents, lors des Assises municipales de lutte contre les violences faites aux enfants tenues le 19 novembre, ont souligné la nécessité d'un maillage serré. Ce réseau de vigilance s'étend de l'école à l'hôpital, en passant par le tribunal.

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L'efficacité de ce dispositif repose sur une collaboration étroite entre les institutions publiques et les travailleurs sociaux. En croisant leurs regards, les professionnels cherchent à détecter plus rapidement les signaux faibles de danger. Cette approche collective vise à anticiper l'évolution des situations critiques pour intervenir de manière plus proactive et mieux protéger les enfants contre les prédateurs potentiels.

Forum sur les dispositifs de protection

L'après-midi de la manifestation, de 14 heures à 16 heures, se déplacera vers la salle des fêtes de Saint-Cricq-Villeneuve. Cette seconde partie prendra la forme d'un forum dédié à l'examen des dispositifs concrets mis en œuvre pour assurer la protection de l'enfance. Les participants pourront explorer les outils disponibles pour sécuriser les parcours des mineurs vulnérables.

Cette journée constitue un moment clé pour l'amélioration des services départementaux. En réunissant les acteurs de la Crip, du FDE et des MECS, le Département des Landes renforce la cohérence de son action sociale. L'évaluation fine du danger reste la pierre angulaire de cette stratégie, garantissant que chaque décision prise serve l'intérêt supérieur de l'enfant. Cette initiative démontre l'engagement continu des pouvoirs locaux dans la sécurité et le bien-être des jeunes résidents des Landes.