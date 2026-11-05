Landes : Cérémonie ASE 2026, les parcours inspirants d'Allycia, Mayssan et Benjamin

Le 27 octobre 2026, l'ASE des Landes fête 152 diplômés. Focus sur Allycia Thull, Mayssan Ouaili et Benjamin Tchiepi, exemples de résilience après une prise en charge précoce.

La directrice et les équipes de l'Aide sociale à l'enfance des Landes ont organisé, le mardi 27 octobre 2026, leur première cérémonie officielle de remise de diplômes. Cette initiative inédite dans le département a permis de célébrer et de mettre en lumière les parcours exceptionnels de cent cinquante-deux jeunes adultes qui ont obtenu leur diplôme ou leur examen durant l'année écoulée.

Un premier modèle de résilience pour Allycia Thull

Allycia Thull, aujourd'hui âgée de 21 ans, incarne parfaitement la réussite malgré les difficultés rencontrées durant son enfance. Placée à l'âge de 18 mois par l'Aide sociale à l'enfance des Landes suite à des carences éducatives avérées, elle a été accueillie par la famille Soraya Sougnez. Cette dernière a ouvert son foyer à Allycia, alors que la jeune nourrissonne était la première enfant placée chez eux.

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Son assistante sociale, Émilie, a assuré un suivi constant tout au long de cette prise en charge précoce. Allycia Thull rapporte que sa mère biologique n'était pas en capacité de l'éduquer correctement. Malgré cette séparation douloureuse, elle a su s'appuyer sur son bon sens et l'encadrement reçu. Elle considère d'ailleurs que l'institution a été une chance et non une charge, ayant contribué à son épanouissement personnel.

En octobre dernier, elle a décroché une licence en histoire à l'université Bordeaux-Montaigne. Bien que son contrat avec l'ASE s'achève officiellement à ses 21 ans, elle estime que l'accompagnement ne devrait pas s'arrêter brutalement. Elle craint de se retrouver seule financièrement, sans accès au chômage ou au RSA, dans un contexte où elle ne peut pas encore assumer seule les coûts d'un logement ni du permis de conduire.

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Parallèlement à ses projets académiques, Allycia Thull prépare désormais une reconversion vers les métiers de l'urgence. Elle souhaite passer le concours de lieutenant sapeur-pompier en 2028. Elle voit dans ce métier un équilibre entre action et aide sociale, un environnement dynamique qui correspond à sa volonté de continuer à servir les autres tout en trouchant sa propre stabilité.

Mayssan Ouaili : Une réussite scolaire en situation de parentalité précoce

La cérémonie du 27 octobre 2026 a également offert une tribune à Mayssan Ouaili, une jeune femme ayant réussi son parcours académique tout en assouillant pleinement sa responsabilité de mère. Elle a obtenu son baccalauréat professionnel alors qu'elle éduquait déjà son propre enfant.

La trajectoire de Mayssan Ouaili illustre la complexité de la vie des jeunes majeurs sortant du dispositif. Elle démontre qu'il est possible de concilier les exigences éducatives imposées par la maternité précoce et la réussite scolaire exigeante. Son témoignage, bien que moins détaillé sur les mécanismes institutionnels précis, sert d'exemple concret pour les autres jeunes du département.

Ce parcours met en lumière la capacité d'adaptation nécessaire pour les jeunes placés qui doivent gérer la vie adulte bien avant l'âge habituel. L'institution de l'Aide sociale à l'enfance des Landes reconnaît par cette reconnaissance officielle l'effort supplémentaire fourni par ces jeunes face aux adversités quotidiennes.

Benjamin Tchiepi : La distinction nationale en menuiserie

La troisième figure majeure présente lors de cette cérémonie historique est Benjamin Tchiepi. Originaire du département, il a obtenu une distinction nationale majeure en étant désigné Meilleur apprenti de France dans la spécialité de la menuiserie.

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Son succès professionnel et technique constitue une preuve tangible de l'efficacité de la formation professionnelle soutenue par l'Aide sociale à l'enfance des Landes. Benjamin Tchiepi représente l'aboutissement concret des projets d'autonomie financière pour les jeunes issus de la protection de l'enfance.

En reconnaissant ces compétences de haut niveau, l'événement du 27 octobre 2026 déconstruit les stéréotypes fréquemment associés aux parcours des enfants placés. Il démontre que l'investissement institutionnel peut mener à des qualifications reconnues au niveau national.

L'enjeu structurel de l'accompagnement des jeunes majeurs

Derrière ces réussites individuelles, la situation globale de l'Aide sociale à l'enfance dans les Landes soulève des questions structurelles importantes. Chaque année, le département prend en charge un effectif situé entre 1 500 et 1 600 jeunes. La décision d'organiser cette première cérémonie des diplômés vise à transformer durablement l'image négative souvent associée à l'institution.

Le point de vue d'Allycia Thull résonne avec les préoccupations de nombreux jeunes majeurs : l'arrêt brutal des aides financières au moment précis où ils doivent s'inscrire dans la vie active crée une rupture dangereuse. Son appel à faire évoluer la situation met en exergue la nécessité de sécuriser la transition vers l'âge adulte pour éviter les exclusions sociales.

La reconnaissance publique de ces cent cinquante-deux jeunes le 27 octobre 2026 marque un tournant dans la manière dont le département appréhende et valorise l'impact social de la protection de l'enfance. Elle invite à une réflexion approfondie sur les moyens de prolonger le soutien nécessaire au-delà des seuils réglementaires habituels.