Landes : Aurore Bergé et Xavier Fortinon sur le financement des violences conjugales

Tensions entre l'État et le Département des Landes sur le financement de 380 000 euros pour les victimes de violences conjugales. Focus sur les engagements de Aurore Bergé.

La ministre déléguée à l'Égalité entre les femmes et les hommes, Aurore Bergé, et le président du Conseil départemental des Landes, Xavier Fortinon, sont opposés sur la question cruciale du financement des dispositifs d'accompagnement des femmes victimes de violences conjugales dans les Landes. Ce désaccord public met en lumière des tensions persistantes concernant la mise en œuvre effective d'un projet territorial ambitieux, dont la réalisation est attendue par les acteurs sociaux et politiques locaux pour protéger efficacement les populations vulnérables et leurs enfants dans le département.

Le projet d'hébergement et d'accompagnement des victimes

Le projet territorial visé prévoit de mettre en place un habitat diffus et une équipe mobile de professionnels spécialisés, en collaboration avec l'opérateur XL Habitat. Cette structure vise à loger les femmes et à les accompagner sans les éloigner excessivement de leur lieu de vie, offrant ainsi des solutions plus pérennes que les solutions d'urgence en hôtel. Monique Lubin, sénatrice socialiste des Landes et conseillère départementale, souligne que cette approche permet de sortir de la gestion purement emergenciste pour garantir un hébergement plus stable et adapté aux besoins complexes des femmes quittant un environnement violent.

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Réponse officielle de la ministre sur les 380 000 euros

Aurore Bergé a répondu publiquement le mercredi 4 novembre 2026 pour澄清 les engagements de l'État concernant la somme initialement annoncée de 380 000 euros. Elle a affirmé que l'État avait déjà accordé, proposé ou identifié un total de 400 000 euros de financements pour soutenir ce projet. Parmi ces fonds, 160 000 euros sont attribués dès 2026 au titre de la Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) spécifiquement pour la rénovation des logements destinés aux victimes, démontrant un engagement concret et chiffré de la part du ministère.

Divergences sur la viabilité financière et le fonctionnement

Malgré ces annonces, Monique Lubin conteste la pertinence et l'adéquation de ces financements pour les besoins immédiats du Département. Elle précise que les 40 000 euros proposés par le ministère de l'Égalité ne suffisent pas pour lancer la deuxième partie du projet, qui nécessite des subventions de fonctionnement pour couvrir les salaires des accompagnants. La sénatrice fait remarquer que les 160 000 euros de DETR, étant une aide à l'investissement, ne sont pas utiles dans l'immédiat car le volet construction n'est pas encore engagé, créant ainsi un décalage entre les ressources promises et les dépenses obligatoires.

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Engagements futurs et perspectives pour 2027-2028

Loin d'une simple polémique, des échéances précises sont prévues pour la suite du dispositif. Aurore Bergé a confirmé que 200 000 euros de financements complémentaires ont été identifiés pour les années 2027 et 2028, sous réserve de la finalisation technique et juridique du projet global. De plus, les Landes intègreront la prochaine vague d'expérimentation du " Pack nouveau départ ", une initiative visant à améliorer globalement le parcours et l'accompagnement des femmes victimes, suggérant une intégration plus large dans les politiques publiques de lutte contre les violences sexistes.

Une impasse politique et sociale à résoudre rapidement

Le dossier reste suspendu alors que les enjeux humains sont majeurs, avec la nécessité de protéger les femmes et leurs enfants de manière efficace. Si Aurore Bergé s'est dite " pleinement convaincue " de pouvoir avancer ensemble dans une missive manuscrite, le ton reste tendu entre la ministre et le Conseil départemental. Les attentes locales sont à la hauteur des enjeux, et le compte n'y est toujours pas pour financer entièrement le projet tel qu'imaginé par le Département, ce qui risque de retarder la mise en place des structures de logement et d'accompagnement essentielles pour les personnes les plus fragilisées par les violences conjugales dans les Landes.