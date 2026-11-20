L'étude de DataDome révèle que 20% du trafic GTA 6 provient de bots et que les agents IA comme ChatGPT bondissent de 35% lors du lancement.

Le lancement mondial de la bande-annonce de GTA 6 a déclenché une vague massive d'intérêt digital, mais cette attention n'était pas entièrement humaine. Selon une étude publiée vendredi 20 novembre par l'entreprise française de cybersécurité DataDome, au moins une requête sur cinq sur les pages dédiées au jeu provenait de bots. Ces programmes automatisés ont saturé les sites marchands, les marketplaces et les comparateurs de prix simultanément avec une augmentation significative du trafic humain et une percée notable des agents d'intelligence artificielle.

Une automatisation massive détectée par DataDome

Les agents IA, avec ChatGPT en tête, ont fait leur apparition de manière significative sur les plateformes commerciales durant cette semaine charnière. L'entreprise, spécialisée dans la protection contre les menaces numériques et comptant parmi ses clients Etsy, PayPal, Leboncoin et SoundCloud, a mené cette analyse sur dix sites majeurs. L'étude, conduite par Jérôme Segura, directeur de la recherche contre les cybermenaces chez DataDome, met en lumière des robots plus rapides et plus discrets que jamais. Le trafic humain a été multiplié par 2,4 le jour de la sortie, tandis que celui des agents IA bondissait de 35 pour cent. Bien que marginaux, ces agents dominent désormais ce segment spécifique avec une entité qui écrase la concurrence.

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Des bots indétectables venant de boxes résidentielles

La sophistication de ces attaques réside dans leur origine géographique et technique. Le graphique fourni par l'entreprise, couvrant la période du lundi 16 au jeudi 19 novembre, illustre un contraste saisissant entre les cycles réguliers du trafic humain et les pics de scie des bots. Ce qui agace particulièrement les éditeurs et les plateformes, c'est que 82 pour cent de ces bots provenaient de connexions internet résidentielles ou mobiles. Ces flux émanaient donc de box domestiques et de forfaits standard, comparables à ceux de n'importe quel internaute lambda, rendant impossible leur démasquage à la seule adresse IP. Cette technique permet de guetter un stock et de réagir avant tout le monde, même pour un jeu largement vendu en numérique, à une cadence qui peut atteindre neuf actualisations par seconde depuis certaines connexions.

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La domination inquiétante de l'agent ChatGPT-User

Au sein de cette activité automatisée croissante, un nom écrase la concurrence avec une dominance presque totale. Les agents IA ne représentaient encore que 0,5 pour cent du trafic total, mais le nom ChatGPT-User concentrait à lui seul 59 pour cent de cette activité automatisée. Il s'agit de l'agent qui consulte une page web lorsqu'un internaute lui en fait la demande via l'interface de ChatGPT. Cette statistique constitue sans doute le signe avant-coureur que certains utilisateurs confient déjà la navigation web à leur assistant intelligent. Pour les sites marchands, cette émergence devient un sacré casse-tête opérationnel, car ces agents agissent comme des clients virtuels ultra-rapides.

Impact sur les consommateurs et avenir du commerce

La question de l'équité d'accès aux produits devient critique dans ce contexte de course au stock. Comment laisser à chacun une vraie chance de décrocher les produits les plus convoités, quand des robots surveillent les stocks et dégainent à une vitesse surhumaine ? La réponse réside dans des solutions comme celle de DataDome, qui dit analyser chaque jour plus de 5 000 milliards de signaux et bloquer plus de 20 000 attaques par seconde. Comment éviter les spoilers de GTA 6 devient secondaire face à la protection des infrastructures e-commerce. La question dépasse largement le cadre du jeu vidéo. Nul doute désormais que l'essor des agents IA, déjà capables de naviguer sur le web et potentiellement d'acheter à notre place, pourrait bien corser encore la partie pour les consommateurs humains dans les années à venir.