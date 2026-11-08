Lancement G7 du réseau portuaire contre le narcotrafic

La France et les partenaires du G7 lancent un réseau de 14 ports majeurs utilisant l'IA pour tracer les cargaisons de drogue lors d'une réunion à Marseille.

Le projet de lutte contre le trafic de stupéfiants par voie maritime va être officiellement lancé ce lundi lors d'une réunion organisée à Marseille. Cette initiative s'inscrit dans le cadre plus large du G7 et vise à coordonner les actions des principaux acteurs portuaires mondiaux pour mieux tracer les cargaisons illicites.

Mise en place du réseau portuaire international

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a annoncé dimanche le lancement d'un réseau regroupant les 14 principaux ports mondiaux. L'objectif est d'utiliser des outils modernes comme l'intelligence artificielle pour connecter ces hubs et traquer les flux de drogue. Cette coordination vise à juguler le fléau en ciblant à la fois les pays producteurs et les pays de transit.

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Jean-Noël Barrot a précisé sur RTL/Public Sénat que la stratégie repose sur une meilleure connexion entre les ports de départ et les ports d'arrivée. Il a souligné que c'est en harmonisant les actions de ces infrastructures que l'on parviendra à étouffer le narcotrafic. Cette approche collective permet de rendre visible des mouvements qui étaient auparavant difficiles à intercepter isolément.

Coopération renforcée et technologies de pointe

La France met en avant une bonne coopération avec les pays, notamment d'Amérique du Sud, pour traiter le problème à la racine. Jean-Noël Barrot estime que l'afflux de drogue reflue grâce à des accords de coopération et d'échange de renseignements. Ces dispositifs permettent de mieux tracer les narcotrafiquants et d'anticiper leurs mouvements.

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L'utilisation de l'intelligence artificielle est au cœur de cette nouvelle stratégie. Elle facilitera l'analyse des données et la détection des anomalies dans les cargaisons. Les partenaires du G7, incluant l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni, sont mobilisés pour cette initiative.

Contexte diplomatique et suites opérationnelles

La première réunion de ce réseau se tiendra dès lundi à Marseille. Cette ville devait initialement accueillir la réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 avant que celle-ci ne soit rapatriée à Paris. L'événement de Marseille marque donc un tournant concret dans la lutte internationale contre le trafic de stupéfiants.

Le G7 Affaires étrangères se déroule actuellement lundi et mardi au Quai d'Orsay à Paris. Les discussions incluent d'autres sujets comme la colère des lycéens concernant le calendrier du bac. La priorité reste néanmoins la coordination internationale pour sécuriser les chaînes logistiques maritimes contre les réseaux criminels.