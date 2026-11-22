L'association MELISSA lance un service de voiture solidaire pour les rendez-vous médicaux dans le Lauragais. Tarifs, fonctionnement et conditions pour les usagers et les conducteurs.

L'association MELISSA a officiellement inauguré son nouveau service de transport solidaire, une initiative conçue spécifiquement pour faciliter l'accès aux soins de santé pour les personnes ne possédant plus de permis de conduire ou souffrant de limitations mobiles. Cette structure associative œuvre actuellement pour permettre aux individus d'éviter d'abandonner leurs consultations médicales en raison de barrières logistiques, assurant ainsi une prise en charge sanitaire continue et fiable pour la population locale.

Fonctionnement du service de transport solidaire

Le mécanisme de ce dispositif repose sur la mise en relation directe entre des patients et des chauffeurs bénévoles via une application numérique dédiée qui est désormais pleinement opérationnelle. Les missions confiées à ces conducteurs impliquent systématiquement un ramassage au domicile du patient, une attente pendant la durée de la consultation médicale et un retour final au domicile de l'usager. Cette prestation couvre l'intégralité du parcours pour garantir une sécurité optimale aux personnes vulnérables se rendant vers des cabinets médicaux.

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Stratégie de recrutement et positions des acteurs

Catherine Gardey, figure centrale du projet, a présenté les objectifs de l'initiative en soulignant la nécessité de fournir une aide humaine et bienveillante au moment opportun pour chaque usager. L'association MELISSA poursuit activement son recrutement de bénévoles sur l'ensemble du territoire de Terres du Lauragais, invitant les automobilistes disposant de temps libre à rejoindre l'équipe. Des rencontres régulières sont organisées pour renforcer la cohésion interne, incluant des sessions de formation, des échanges d'expériences et des moments conviviaux autour d'une auberge espagnole.

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Encadrement tarifaire et modèle économique

L'adhésion annuelle à l'association MELISSA est fixée à 30 euros pour tous les membres qui souhaitent bénéficier de ce service de mobilité. Selon la fréquence de leurs besoins, les adhérents peuvent choisir parmi trois forfaits distincts : 18 euros pour un aller-retour occasionnel, 70 euros pour six allers-retours utilisables tant que l'adhésion reste active, et 70 euros pour dix allers-retours à consommer dans un délai de trois mois. Ce système flexible vise à adapter la tarification aux réalités financières et médicales de chaque utilisateur.

Indemnisation des conducteurs et projets futurs

En plus des frais de membership et du forfait choisi, une indemnité kilométrique de 0,35 euro par kilomètre est appliquée, avec un plancher minimum de 3,50 euros par déplacement. Cette somme est intégralement reversée au bénévole conducteur, garantissant une rémunération juste pour les kilomètres parcourus. Parallèlement à cette expansion, la structure prépare le déploiement de ce même dispositif sur le territoire des Charentonnets, élargissant ainsi sa zone de couverture pour répondre aux besoins croissants de mobilité sur l'ensemble du département.