Découvrez MySupia, le portail santé mentale étudiant, et Edmond, l'IA d'entraînement aux entretiens. Une sélection d'outils utiles pour le quotidien.

Le format radio dominical animé par la journaliste Laura Tenoudji sur Europe 1 propose régulièrement un tour d'horizon des innovations technologiques et des tendances observées sur les réseaux sociaux. Cette émission permet d'identifier les plateformes numériques les plus pertinentes pour répondre aux besoins quotidiens de la population, qu'il s'agisse de santé, de gestion administrative ou de développement professionnel.

MySupia : Répondre à la crise étudiante

MySupia se présente comme une solution numérique dédiée spécifiquement à la santé mentale des étudiants. La plateforme vise à offrir un accompagnement accessible et adapté aux défis spécifiques rencontrés par les jeunes dans le milieu universitaire. En se concentrant sur le bien-être psychologique, MySupia tente de répondre à une demande croissante de soutien dans ce secteur éducatif sensible.

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Lancée récemment, cette initiative s'inscrit dans un contexte où la visibilité des enjeux de santé mentale sur les réseaux sociaux a conduit à une prise de conscience collective. Le portail se veut être un guide fiable pour les étudiants cherchant des ressources ou des outils pour gérer leur stress et leur bien-être au quotidien.

Edmond : L'IA au service de la carrière

Parallèlement, le service Edmond a été mis en lumière comme une intelligence artificielle conçue pour préparer les candidats aux entretiens d'embauche. Ce nouvel outil vise à simuler des situations d'entretien réalistes afin d'aider les utilisateurs à améliorer leurs compétences professionnelles et leur confiance en eux.

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En intégrant des technologies de pointe, Edmond permet aux individus de s'entraîner de manière autonome et répétée. Cette approche répond à un besoin crucial sur le marché du travail actuel, où la préparation à l'entretien est souvent citée comme un facteur clé de réussite pour obtenir un emploi.

Sécurité et gestion post-mortem

D'autres outils sont également recommandés pour la sécurité numérique et la gestion administrative. Le service Have I Been Pwned permet aux utilisateurs de vérifier si leur adresse e-mail a été compromise lors de fuites de données, assurant ainsi une meilleure protection de leur vie privée en ligne.

Par ailleurs, la plateforme AvecVous propose de faire l'inventaire des comptes, biens et contrats pour les proches après le décès d'une personne. Cette démarche administrative et logistique vise à simplifier une tâche complexe et émotionnellement difficile pour les familles concernées.