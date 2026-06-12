Lancement de la baignade surveillée dans les Landes

Les communes des Landes lancent la surveillance quotidienne de la baignade à compter de ce samedi 13 juin 2026. Le dispositif NSXL, déployé par le Département des Landes et le Syndicat mixte de gestion des baignades landaises, vise à réduire les risques de noyade à l'année.

Ce week-end marque le lancement de la baignade surveillée dans plusieurs communes des Landes . À compter de ce samedi 13 juin 2026, plusieurs communes lancent la surveillance quotidienne de la baignade.

Depuis l'automne 2025, la surveillance des plages joue la prolongation sur le littoral du département des Landes avec la mise en place d'un dispositif inédit en Europe. L'idée : faire de la prévention pour endiguer le risque de noyade à l'année. Depuis ce printemps 2026, certaines communes ont déjà rouvert leur poste de surveillance, à l'image par exemple de Biscarrosse sur sa plage Sud ou encore Soorts-Hossegor.

À compter de ce samedi 13 juin 2026, de nombreuses communes lancent la surveillance sept jours sur sept sur plusieurs plages de leur ressort, avec des horaires qui peuvent varier d'une commune à l'autre. Et cela montera en puissance jusqu'à début juillet, où l'ensemble du dispositif, aussi bien en bord d'océan que des lacs, assurera une surveillance élargie avec la mobilisation de plusieurs centaines de nageurs sauveteurs répartis sur le département des Landes.

La grande majorité des plages sera surveillée jusqu'au 31 août, tandis que pour d'autres, elle sera réalisée jusqu'à l'automne. À partir de ce week-end de nombreuses communes lancent la surveillance de baignades sept jours sur sept. La surveillance des plages ne s'arrête plus avec l'été. Depuis le 1er octobre 2025, un dispositif inédit en Europe, le NSXL, mise sur la prévention et les patrouilles pour réduire les risques de noyade à l'année.

Le dispositif NSXL, déployé par le Département des Landes et le Syndicat mixte de gestion des baignades landaises, a déjà fait ses preuves. La surveillance des plages landaises a montré ses résultats positifs, avec une réduction significative des accidents de baignade et des noyades. Les communes qui ont adopté ce dispositif ont vu leurs plages devenir des lieux de loisirs sûrs pour les familles et les enfants.

Les patrouilles de prévention sont déployées sur les plages pour aider les baigneurs à se protéger des risques de noyade. Les patrouilles sont équipées de matériel de secours et de communication pour intervenir rapidement en cas d'urgence. Les communes qui ont adopté ce dispositif ont également mis en place des signaux de danger et des panneaux d'information pour avertir les baigneurs des risques présents sur les plages. La surveillance des plages est un élément clé de la sécurité des baigneurs.

C'est pourquoi les communes des Landes ont décidé de mettre en place un dispositif de surveillance des plages qui fonctionne sept jours sur sept. Le dispositif NSXL est un exemple à suivre pour les autres départements français. Il montre que la prévention et la surveillance peuvent réduire les risques de noyade à l'année. Les communes qui ont adopté ce dispositif doivent être félicitées pour leur initiative et leur engagement en faveur de la sécurité des baigneurs





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