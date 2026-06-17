Lana Cotta, 22 ans, la plus jeune participante de Drag Race France Saison 4

Lana Cotta, une drag queen de 22 ans installée à Marseille, sera la plus jeune candidate de la quatrième saison de Drag Race France, diffusée dès le 8 juillet sur France Télévisions. Son enfance, marquée par une exploration précoce du travestissement, et son lien affectif avec Marseille sont au cœur de son parcours. Elle espère se démarquer par son authenticité et sa créativité.

Lana Cotta , une jeune drag queen de 22 ans originaire de la région parisienne et installée à Marseille depuis un an, s'apprête à participer à la quatrième saison de ' Drag Race France ', diffusée à partir du 8 juillet sur France Télévisions .

Elle sera la plus jeune concurrente de cette édition. Son parcours commence par une enfance où elle a rapidement remis en question les normes binaires de la féminité, empruntant les talons et le maquillage de sa mère, s'inspirant de l'élégance de sa grand-mère et achetant des perruques grâce à l'argent de son petit commerce de bracelets shamballas.

Son attachement à Marseille, où son père l'emmenait régulièrement pendant son enfance, s'est renforcé au fil des ans, et c'est depuis le Vieux-Port qu'elle a décidé d'envoyer sa candidature pour l'émission. Cette aventure télévisuelle représente une opportunité de mettre en lumière son art et son identité, tout en brisant les barrières d'âge et de représentation dans le monde du drag.

La quatrième saison de 'Drag Race France' promet une fois de plus de célébrer la diversité et la créativité, avec des candidates venues d'horizons variés. Lana Cotta, de son vrai nom Robin Maugard, incarne une nouvelle génération de drag queens françaises, influencée par son histoire personnelle et son amour pour la cité phocéenne. Son histoire illustre comment le drag peut être un vecteur d'émancipation et d'expression de soi, dépassant les clichés et les préjugés.

L'émission, attendue avec impatience par les fans, continuera de jouer un rôle crucial dans la visibilité des artistes queer en France





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